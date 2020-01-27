Слідами "керченського стрільця": у Росії школярів запідозрили в підготовці теракту

У Костромі (Росія) троє підлітків мали намір влаштувати теракт у школі, нібито розстрілявши своїх "кривдників".

Здійснитися цьому завадили працівники ФСБ. Про інцидент повідомляє сайт управління МВС у регіоні.

За словами оперативників, встановлено, що організатором теракту виявився 15-річний учень цього загальноосвітнього закладу. На своїй сторінці в соціальній мережі він розміщував заборонені матеріали.

У Росії запобігли теракту в школі

"За сприяння органів регіональної влади отримано інформацію про підлітка, який захоплюється екстремістськими ідеями. Школяр постив у себе на сторінці заборонені матеріали і явно виявляв інтерес до руху "колумбайна", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для здійснення своєї мети хлопець зібрав групу однодумців серед однокласників.

До того ж вони всерйоз обговорювали розстріл у школі й планували купити дробовики для "кривавої помсти" тим, хто їх образив.

Крім того, в гаражі школярі навіть влаштували тренувальну базу, де стріляли з пневматичного пістолета, відточуючи свої бойові навички.

За даними відомства, поки з підлітками провели профілактичні бесіди, а їхні сім'ї взяті на особливий контроль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 грудня в Росії затримали двох осіб, які нібито збиралися здійснити теракт у Санкт-Петербурзі в період новорічних свят.

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