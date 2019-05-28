"Про*рал Україну": Рабінович вказав на провал патріарха Кирила

Росія, як і Україна, позбавиться від "терористичної та екстремістської організації світу" в особі РПЦ.

Таку заяву OBOZREVATEL зробив російський фінансист і блогер Слава Рабінович. Коментуючи той факт, що в РФ будується по 3 храми на добу, він сказав: "Моя відповідь буде досить короткою. Зокрема і загалом. Зокрема, я не хочу опускатися до коментарів на коментарі генерала ФСБ Гундяєва. Загалом, з РПЦ МП все зрозуміло. РПЦ МП була створена Сталіним, Берією і НКВД у вересні 1943 року".

Говорячи про долю Російської православної церкви в Росії, блогер нагадав про те, як Православна церква в Україні отримала статус автокефалії. "Зовсім нещодавно з України самою поганою мітлою вже вимели саму розгалужену агентуру самої відморожено-небезпечної терористичної й екстремістської організації світу – НКВД-КГБ-ФСБ, в особі РПЦ МП".

Патріарх Кирил на богослужінні в Страсбурзі Офіційний сайт РПЦ

У цьому контексті він зауважив: "Молодший лейтенант КДБ СРСР Гундяєв, якого Путін зробив генералом ФСБ, про*рав Україну точно так само, як її про*рав його ляльковод і пахан – колишній майорішка КДБ СРСР, який призначив себе Верховним Головнокомандувачем – Путін".

"Тепер у підручниках історії буде записано: РПЦ МП вимели з України поганою мітлою за Гундяєва. Історична, цілком, подія. Відбувається не кожне... століття!" - зауважив блогер.

За його прогнозами, подібні перетворення очікують і Росію. "Прийде час, і ми зробимо те ж саме в Росії. А для православних віруючих церква буде перезаснована. Щоб вона більше ніколи не мала стосунку до НКВД-КГБ-ФСБ".

Нагадаємо, як писав OBOZREVATEL, глава РПЦ патріарх Кирил заявив про те, що за 10 років в країні було побудовано 30 тисяч храмів, тобто по 3 храми на добу. Одночасно стало відомо про те, що в країні на добу будується приблизно півшколи і закривається одна лікарня.

Раніше Слава Рабінович заявив: у перспективі росіяни можуть залишитися без пенсії і без штанів.

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