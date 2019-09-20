Теперь – немного подумать, всем. Для этого – шаг назад, вдох, выдох. Закрываем глаза, концентрируем мысль.

Летняя протестная волна, начавшаяся с беспредела в диком деле Ивана Голунова, на наших глазах, через глубокую нисходящую и плавную восходящую флуктуацию, к концу июля и началу августа достигла размеров "Девятого вала". Тогда охреневшие и зассавшие главари путинской ОПГ, увидев опасную тенденцию, отстранили от дирижёрского пульта условных штатских и поставили на их место условных и всегда отмороженных патрушевых, бортниковых и золотовых.

И условные мы, не успев оглянуться, "сами" сменили повестку дня. Не правда ли?

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"Умное голосование" – якобы – победило, теперь будем биться за освобождение политических заключённых!

Как это здорово, со стороны путинской ОПГ и её преступного мозгового центра – "администрации президента" (вы не найдёте в Конституции РФ такого органа власти): к более чем 200 политзаключённым добавляем ещё 10% и убиваем двух (1+1) зайцев одним прихлопом и одним притопом – (1) карательные операции с насилием в Москве явлются действенными акциями устрашения, после которых цена выхода на улицу, в глазах среднего протестующего, возрастает; и (2) летний протест, из протеста за честные выборы, канализируется в протест за освобождение политзаключённых. Вчера их было "только лишь" 235, а сегодня уже – 260: давайте, поборитесь за судьбу этих, дополнительных, попробуйте, может быть мы, путинская ОПГ, "отъедем взад", и политзеков станет "только лишь" 240, а это – большое послабление и оттепель!

А дальше всё как по накатанной: возмущение, флешмоб, пикеты, соцсети, симоньян, соловьёв, кучерена, и для точечной но везучей жертвы бинарная но ограниченная ситуация – если нет вины, которая раньше была "доказана", то или отпустить (под зад коленом и скажи спасибо, что хоть не бритвой по глазам), или условное. Победа!

И ты ж ничего с этим не сделаешь: политзеков нельзя бросать у них в заложниках, мы должны их вызволять любыми методами. И будем.

Но преступник (https://www.youtube.com/watch?v=ZXW2e8Y_U90) едрос Алексей Валерьевич Шапошников – снова глава Мосгордумы. "Избран" по представлению бенефициаров "умного голосования" Николая Губенко (КПРФ) и Магомета Яндиева (Справедливая Россия). Причём Яндиев – это взамен всеми ненавидимой и всем ненавистной Валерии Касамары из "команды Собянина", которая пролетела, благодаря "умному голосованию", как фанера над Парижем. Ура, победа!!!

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Григорий Михнов-Вайтенко входил в мониторинговую рабочую группу, которая была организована Советом по правам человека для наблюдения за "выборами" в Санкт-Петербурге. Он публично оценивает (https://echo.msk.ru/programs/personalno/2502419-echo/) фальсификации как "чудовищные". Изначально честным, свободным и демократическим допуском всех популярных кандидатов там и не пахло. И даже при этом… В реальности путинский назначенец слабоумный Беглов, при честном подсчёте голосов, вылетел бы во второй тур даже в полностью зачищенном под него поле, на котором, кроме него, остались лишь два статиста. И во втором туре проиграл бы одному из них. Вместо этого Беглов только что въехал в Смольный на белом, но охреневшем от смердящего всадника без головы, коне.

И так по всей стране.

К чему это я?

К тому, что наша повестка дня взяла крутой вираж и полностью изменена: она называется "свободу политзаключённым!". И мы не можем не иметь такой повестки. Она нам навязана, и мы ничего не можем с этим сделать. Мы обязаны принять этот бой.

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Но я хочу напомнить, что эта изменённая повестка существует в этой острой фазе только лишь от того, что путинская ОПГ наехала, а теперь готова немного отъехать.

Но корень зла в другом.

Нам, чтобы выжить, ПРИДЁТСЯ заниматься двойной повесткой, и я хочу вас вернуть, не бросая борьбу за освобождение всех политзаключённых, в "лето прозрения", когда мы начали бороться за восстановление выборной системы с лозунгами "Допускай!" (требование, которое не то, чтобы было выполнено, а демонстративно не выполнено с отягчающими обстоятельствами – дальнейшими снятиями некоторых чудом просочившихся "ненужных" кандидатов по всей стране).

И вот давайте, сделав шаг назад, снова констатировать: в стране уже давно произошёл госпереворот, власть уже давно незаконно захвачена и узурпирована путинской ОПГ, конституционный строй разрушен, государство, как таковое, прекратило существовать. Мы должны сражаться за восстановление конституционного строя, за переучреждение государства, за привлечение к уголовной ответственности всех гос. преступников – незаконных узурпаторов власти.

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Там – целая батарея статей УК РФ, но давайте наведём фокус и повторим выученное наизусть содержание хотя бы одной из них.

Статья 278. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти:

Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, –

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Ребята! Пока мы не вернём эту первичную повестку дня, самую первую повестку наших летних протестов, эту причину, согласно статье 278 УК РФ, то и её следствие, т.е. вторичная повестка – политзаключённые – не сдвинется с места.

Не дайте себя расфокусировать и снова развести, не наступайте снова и снова на эти грабли! Две повестки, так две повестки: значит, нужно принять этот навязанный нам бой таким, как он есть.

Без восстановления конституционного строя, без отстранения путинской ОПГ от незаконно захваченной и узурпированной власти, политзаключённых будет становиться только больше.

Неужели вы не понимаете???

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