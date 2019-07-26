Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Слава Рабінович
Слава Рабінович
Російський фінансист Всі статті автора

Услышьте меня, путинские п*донки – я вас не боюсь

61.2т Читати матеріал російською

Недавно мне передали информацию для моей очередной серии "Откровений Силовика". Информацию из надёжных источников.

Как неоднократно говорил Дмитрий Гордон, "я ещё пожить хочу", имея в виду то, что он не хочет публиковать А, В и С, и не хочет называть X, Y и Z, потому что боится за свою жизнь.

Я тоже "ещё пожить хочу", и я тоже боюсь за свою жизнь. Но я опубликую эту информацию, потому что считаю её общественно важной и необходимой для предания огласке, и, при этом – услышьте меня, путинские подонки – я вас не боюсь.

Мне передали следующую информацию:

1. Сколько, на самом деле, "стоит" Путин, откуда и как он берёт своё богатство, и где именно он его прячет.

2. Каков план незаконного удержания власти Путиным и его ОПГ.

3. Кто, почему и зачем убил Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в ЦАР, и что они узнали в ЦАР незадолго до своей смерти.

4. Каков лимит трат на дебитовых и кредитных карточках Миллера и Грефа, и почему.

5. Какие суммы выплачиваются чиновникам в ранге замминистра в качестве т.н. "13-й зарплаты".

Новини
Донбасс и Крым можно вернуть только одним способом

Убивать меня до публикации бесполезно: флешка с этой информацией находится в сейфе в офисе юридической фирмы в одной из европейских столиц, и, если со мной что-нибудь случится, эта информация будет немедленно опубликована как есть, без формата "Откровений Силовика", с явками, паролями, подробным описанием и даже фотографиями. Убивать меня после публикации тоже бесполезно: публиковать я буду в формате "Откровений Силовика", и этот формат будет пределом, на который я пойду; но если со мной что-нибудь случится, уже после публикации, то эта информация будет немедленно предана самой широкой публичной огласке вся, как она есть.

Так что на месте путинской ОПГ, ФСО и ФСБ, я бы подумал о том, как сделать так, чтобы со мной, наоборот, ничего не случилось. Иначе будет хуже. Юридическая фирма в Европе имеет подробные инструкции, что делать, и, поверьте, они будут следовать уже данным им указаниям.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Слава Рабінович Слава Рабінович
Тема
Російська воєнна загроза
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Славы Рабиновича

Блоги / думки

ads pixel