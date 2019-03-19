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Слава Рабінович
Слава Рабінович
Російський фінансистВсі статті автора

Спецоперация Путина по принуждению к любви

24.6тЧитати матеріал російською

Сочинение на тему "Ху*ло и принуждение к любви и уважению"

Вчера Путин и его друзья завершили псевдо-"легалистический" этап спецоперации по принуждению крепостного народонаселения к любви и уважению к себе, т.е. к "власти".

Сегодня утром всё подведомственное народонаселение на одной восьмой части суши планеты, включая меня, проснулось с чувством глубокого удовлетворения от новоиспытываемой любви и от свежего, как подснежник, уважения к Путину и его друзьям. Путин, Патрушев, Ротенберги, Ковальчуки, Тимченко, Сечин, Миллер, Шувалов, Медведев, Кириенко, Володин, Матвиенко, Кадыров и так далее по списку каких-нибудь двух-трёх тысяч новоаристократических семей – ну куда ни плюнь, везде сплошная к ним любовь да умиление, не говоря уже об уважении.

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Более того, проснулись и новые чувства любви и уважения к нашей родной партии "Единая Россия" – которой, безусловно, принадлежит неоспоримая руководящая и направляющая роль в развитии российского общества. Отмена в 1991 году 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС – это именно те грабли, на которые мы больше не наступим никогда!!!

Хотелось бы отдельно написать о выражении "Путин – ху*ло". Конечно же, оно прямо подпадает под новые законы, подписанные вчера Путиным, и я это выражение, "Путин – ху*ло", категорически порицаю, осуждаю и отврегаю. Стоит напомнить, что выражение "Путин – ху*ло" родилось из недр поганых ртов украинских фошиздов, которые распяли невинного русского мальчика. Вот прямо так к доске объявлений и приколотили гвоздями, как Иисуса Христа – в чём был, прямо в трусиках. Так вот, эти же украинские фошизды и придумали выражение "Путин – ху*ло".

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Я лично вообще не вижу в этом выражении, "Путин – ху*ло", никакого семантического смысла. Кажется полной абракадаброй, что так, конечно, оно и есть, но вот некоторая отрицательная коннотация в выражении, всё же, прослеживается. Видны дополнительные именно негативные семантические и стилистические функции, устойчиво связанные с основным значением в сознании носителей языка. Ведь выражение "Путин – ху*ло" имеет основной всем известный первородный корень. Какой? Не то, что вы подумали: конечно, "Путин". А рядом со словом "Путин" должны быть любовь и уважение. Вместо них – какое-то совершенно неизвестное мне слово, полнейшая абракадабра. "Путин – ху*ло", что это вообще такое? Я совершенно не понимаю, но фонетический ряд заставляет меня выходить из чувства умиления от любви и уважения к Путину в какую-то некомфортабельную зону свежеобретённой подсудности – вы не находите?

Так что я решительно и громко отвергаю это мерзкое выражение "Путин – ху*ло", и осуждаю всех украинских фошиздов, это выражение придумавших и употребляющих. Я заявляю громко и авторитетно: Путин – не ху*ло!

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Путин + народ = совет да любовь. Путин женат на России. Долгия лета!

"Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России", – председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва (очень её любим и уважаем), действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса Вячеслав Володин (очень-очень его любим и уважаем), 2014 год.

"Противников путинского курса больше нет, а если и есть, то это психически больные и их нужно отправить на диспансеризацию. Путин – везде, Путин – всё, Путин абсолютен, Путин незаменим", – (на тот момент) профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, директор Центра консервативных исследований при социологическом факультете МГУ Александр Дугин, 2007 год.

"Убивать, убивать, убивать тех, кто допускает зверства на Украине", – тоже профессор МГУ Александр Дугин, 2014 год.

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"Нет такой страны, как Украина, и нет украинского народа", – руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации (очень её любим и уважаем), член Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), шестикратный кандидат в президенты Российской Федерации Владимир Жириновский (очень-очень его любим и уважаем), 2017 год.

"Своим – всё, чужим – закон", – Бенито Муссолини, был расстрелян 28 апреля 1945 года в 16 часов 10 минут, после чего подвешен за ноги к перекрытиям бензоколонки на площади Лорето в Милане.

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Автор
Слава РабіновичСлава Рабінович
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Славы Рабиновича
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Groza Did
Groza Did
Поддерживаю автора. Ну что за вульгарность и явное преувеличение? Где вы там увидели ху?ло? Так, мелкий ху'лишко. Почти писюн.
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Я заявляю громко и авторитетно: Путин – не ху*ло! :)) чтоб да, так нет
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Странно, а чего они не приняли Закон Раб-сии, чтобы каждый подданный носил на шее на веревочке путиногию? Всех кто БЕЗ - на рытьё второй ветки Беломор-канала.
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