Целая серия решений т.н. путинских "судов" сегодня, их квалификация и их причины

Пресненский районный суд Москвы приговорил менеджера из Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам лишения свободы за реплай в Твиттере, без исследования по существу реальных намерений подсудимого (это далеко за пределами Оруэлла).

Тверской районный суд Москвы приговорил 25-летнего техника Ивана Подкопаева к трём годам лишения свободы за "применение насилия к представителю власти".

Тверской районный суд Москвы назначил два года лишения свободы 25-летнему индивидуальному предпринимателю Данилу Беглецу, обвиняемому в применении насилия к полицейскому. По версии следствия, Беглец потянул за руку полицейского, который задерживал протестующих. Судья Беляков сказал, что Беглец причинил полицейскому физическую боль, он считает обвинение обоснованным и доказанным.

Почему путинские оборотни в мантиях и погонах делают это и ничего не боятся?

Потому что главарь путинской ОПГ – Главный Упырь Владимир Путин – совершает преступления ежедневно, и ничего не боится, потому что считает, что его никогда не настигнет ответственность за совершаемые им преступления.

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Про Путина я точно не знаю, как дело повернётся в будущем, а вот про оборотней в мантиях и погонах знаю точно, и посоветовал бы им не быть столь самоуверенными. Ведь все они – преступники, согласно действующему УК РФ.

Российская история учит нас о том, что маятник обязательно качнётся в другую сторону. Да так, что, как это часто бывает, этот качок будет такой амплитуды, что даже я бы не желал такого качка.

И необходимо повторять, чтобы зафиксировать, следующее.

Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) (до 20 лет лишения свободы)

Статья 286. Превышение должностных полномочий (до 7 лет лишения свободы)

Статья 292. Служебный подлог (до 4 лет лишения свободы)

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Статья 299. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (до 10 лет лишения свободы)

Статья 301. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (до 8 лет лишения свободы)

Статья 303. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (до 7 лет лишения свободы)

Статья 305. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (до 10 лет лишения свободы)

Статья 307. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод (до 5 лет лишения свободы)

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#ДляГааги #ДляТюрьмы #ДляЛюстрации: террор путинской ОПГ

Путинские преступники должны попасть в Список Магнитского, однозначно! А потом под суд, в тюрьму и под люстрацию.

Незаконные обыски, избиения, задержания, аресты, пытки и осуждения граждан. Нарушения избирательных прав. Неправовые т.н. "законы". Демонтаж конституционного строя.

Целая гроздь тяжких статей УК РФ плачет по путинской ОПГ.

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И путинская ОПГ не должна будет удивляться, когда её членов будут вешать на столбах.

#НовостиМордора #БольшеАда #ПутинЖги!

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Валерия Новодворская (1950- 2014):

"Путин – чекистская шкура, политическая бездарность и сталинист – мстительный и жестокий. Нет ни одной хорошей вещи, которую Путин бы сделал, да и ошибок у него нет – сплошные преступления, сознательные".

"Вертухай никогда не построит правовое государство. Вертухай сможет построить только зону".

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Конституция Российской Федерации. Глава 2 "Права и свободы человека и гражданина".

Президент Российской Федерации является главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина.

ОПГ Путина под суд!

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