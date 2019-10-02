Головна Новини
2 жовтня • оновлено в 18:01
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Слава Рабінович
Слава Рабінович
Російський фінансист Всі статті автора

Преступление против России

3.9т Читати матеріал російською

28 сентября умер Марк Анатольевич Захаров, замечательный советский и российский режиссёр театра и кино, актёр, сценарист, педагог, литератор, художественный руководитель и главный режиссёр Московского театра имени Ленинского комсомола ("Ленком"). Создатель гениальных фильмов "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона", – фильмов, любимых и "разобранных на цитаты" не только в самой России, но и за её пределами.

На этом хотелось бы остановиться, в этом тексте, и, возможно, ещё и присоединив некролог, написанный Виктором Шендеровичем и/или ещё кем-нибудь, из этого ряда… но невозможно простить.

Бывает так, что кое-что невозможно простить, какое бы "обыкновенное чудо" ни создал Марк Анатольевич. Так бывает.

Новини
"Можем повторить" вместо "Никогда больше"

"Безусловно, я поддерживаю курс, заданный президентом. Мне импонирует его позиция в отношении Крыма и другие движения во внешней политике. Я считаю Владимира Путина человеком архиодарённым. Кроме того, мне очень дорог тот факт, что у него все благополучно с чувством юмора", – заявлял Захаров в интервью ещё совсем недавно.

А главное, непонятно. Мне непонятно.

Непонятно, зачем это надо было Марку Анатольевичу. С таким послужным списком, публично запихивать свой язык в одном место международному террористу, военному, должностному и государственному преступнику Владимиру Путину, скрывающемуся под маской главы государства. Публично поддержать политику этого преступника, публично поддержать преступную и незаконную аннексию Крыма. Публично поддержать преступления Владимира Путина и его ОПГ в отношении Украины, в отношении собственного народа и собственной страны.

Новини
Захаров "геніально" пристосовувався при будь-якій владі

Нет, Марк Анатольевич. Вы сами это сказали, вы сами это сделали. Добровольно. Жаль. Ведь то, что вы сказали – это преступление против вашей же страны, России. Против её граждан. Против будущих поколений. Против тех ценностей, о которых вы рассказывали в своих же произведениях.

Очень жаль. И очень преступно.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Слава Рабінович Слава Рабінович
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Facebook Славы Рабиновича
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
0
3
Смішно
10
Цікаво
7
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Маразм - він такий
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Россия никогда не поддерживала никакой анексии
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Яковлев Валерий:"Россия никогда не поддерживала никакой анексии". Точно, она её совершала.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Коцарь Андрей
Коцарь Андрей
Яковлев Валерий, разумеется, Украина сама самоаннексировалась..
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки

ads pixel