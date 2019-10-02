28 сентября умер Марк Анатольевич Захаров, замечательный советский и российский режиссёр театра и кино, актёр, сценарист, педагог, литератор, художественный руководитель и главный режиссёр Московского театра имени Ленинского комсомола ("Ленком"). Создатель гениальных фильмов "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона", – фильмов, любимых и "разобранных на цитаты" не только в самой России, но и за её пределами.

На этом хотелось бы остановиться, в этом тексте, и, возможно, ещё и присоединив некролог, написанный Виктором Шендеровичем и/или ещё кем-нибудь, из этого ряда… но невозможно простить.

Бывает так, что кое-что невозможно простить, какое бы "обыкновенное чудо" ни создал Марк Анатольевич. Так бывает.

"Безусловно, я поддерживаю курс, заданный президентом. Мне импонирует его позиция в отношении Крыма и другие движения во внешней политике. Я считаю Владимира Путина человеком архиодарённым. Кроме того, мне очень дорог тот факт, что у него все благополучно с чувством юмора", – заявлял Захаров в интервью ещё совсем недавно.

А главное, непонятно. Мне непонятно.

Непонятно, зачем это надо было Марку Анатольевичу. С таким послужным списком, публично запихивать свой язык в одном место международному террористу, военному, должностному и государственному преступнику Владимиру Путину, скрывающемуся под маской главы государства. Публично поддержать политику этого преступника, публично поддержать преступную и незаконную аннексию Крыма. Публично поддержать преступления Владимира Путина и его ОПГ в отношении Украины, в отношении собственного народа и собственной страны.

Нет, Марк Анатольевич. Вы сами это сказали, вы сами это сделали. Добровольно. Жаль. Ведь то, что вы сказали – это преступление против вашей же страны, России. Против её граждан. Против будущих поколений. Против тех ценностей, о которых вы рассказывали в своих же произведениях.

Очень жаль. И очень преступно.

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