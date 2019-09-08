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9 вересня • оновлено в 11:11
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Слава Рабінович
Слава Рабінович
Російський фінансист Всі статті автора

Для Зеленского люди – это все, а для Путина – никто

21.8т Читати матеріал російською

Я полностью поддерживаю решение президента Зеленского обменять Владимира Цемаха.

Дело в том, что Зеленский, как и вся Украина, имеет дело с международным террористом и военным преступником – бандитом Владимиром Путиным. Путин берёт заложников без оглядки на мораль и международное право, не говоря уже о праве российском. Путин убивает людей. Для Путина люди – никто.

Для Зеленского, как для всякого нормального человека, а тем более – главы нормального европейскго государства, люди – это всё. Самое главное – это люди.

С момента операции по захвату Цемаха, его тщательно допросили украинские спецслужбы, записав допросы на видео. Перед обменом Цемаха допросили и голландские следователи по делу о сбитом MH-17. Видео этого допроса будет одним из краеугольных доказательств в разбирательстве по существу на Международном трибунале по MH-17 в 2020 году в Нидерландах.

Теперь о России и Владимире Путине.

Владимир Путин вообще не пошёл бы ни на какой обмен: "ну отсидел Сенцов уже пять лет, ну посидел бы ещё 17, подумаешь". И Виктор Медведчук здесь не при делах. И Макрон тоже.

Но как только Украина захватила террориста Цемаха, так Путин зашевелился. От чего же?

Ведь "нас там нет", а "Бук – не наш".

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Жёсткое требование Путина включить Цемаха в список обмениваемых персон говорит о многом, очень многом.

И физический приезд Цемаха в Москву говорит о ещё большем.

А отказ Путина в экстрадиции Цемаха в Нидерланды, конечно, скажет обо всём.

Здесь у Путина был настоящий цугцванг, и украинцы и голландцы выжили из него максимум.

Кроме Цемаха Путин не выдаст и других обвиняемых в гибели Боинга:

– Сергея Дубинского ("Хмурого"), отставного офицера ГРУ армии России

– Олега Пулатова, подполковника запаса ВДВ армии России

– Леонида Харченко, гражданина Украины, командира разведподразделения ГРУ самопровозглашенной т.н. ДНР

– Игоря Стрелкова, министра обороны самопровозглашенной т.н. ДНР

Так что Владимир Цемах – только лишь один из нескольких, которых Путин, Верховный главнокомандующий, будет прятать от Международного трибунала по сбитому Путиным Боингу.

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Но Владимир Зеленский всё равно подвесил Путина за яйца. Потому что раньше Владимир Цемах должен был ехать в Нидерланды, а вместо этого поехал в Россию, по требованию террориста Путина. Террорист Путин как бы говорит, на весь мир: "Владимир Цемах – ключевой исполнитель актов международного терроризма и военного преступления, которые я организовал. Мы будем прятать его в России, чтобы ваш трибунал, который мы не признаем, не смог его – и меня – обвинить и осудить".

И теперь ответственность за экстрадицию Цемаха в Нидерланды лежит не на Зеленском, а на Путине – только, как мы уже знаем, в отличие от Зеленского, на Путине лежит ответственность за неэкстрадицию Цемаха в Нидерланды.

Из двух плохих ходов при цугцванге Путин умудрился выбрать третий, хуже первых двух.

Ну туда ему и дорога.

Цемах will be tried in absentia, и Путин твёрдо идёт туда же.

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Слава Рабінович Слава Рабінович
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Обмін полоненими На Донбасі збитий Boeing-777
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Володимир Цемах
Місце
Росія
Теги
обмін військовополонені Боїнг МН17 Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Славы Рабиновича

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