Я полностью поддерживаю решение президента Зеленского обменять Владимира Цемаха.

Дело в том, что Зеленский, как и вся Украина, имеет дело с международным террористом и военным преступником – бандитом Владимиром Путиным. Путин берёт заложников без оглядки на мораль и международное право, не говоря уже о праве российском. Путин убивает людей. Для Путина люди – никто.

Для Зеленского, как для всякого нормального человека, а тем более – главы нормального европейскго государства, люди – это всё. Самое главное – это люди.

С момента операции по захвату Цемаха, его тщательно допросили украинские спецслужбы, записав допросы на видео. Перед обменом Цемаха допросили и голландские следователи по делу о сбитом MH-17. Видео этого допроса будет одним из краеугольных доказательств в разбирательстве по существу на Международном трибунале по MH-17 в 2020 году в Нидерландах.

Теперь о России и Владимире Путине.

Владимир Путин вообще не пошёл бы ни на какой обмен: "ну отсидел Сенцов уже пять лет, ну посидел бы ещё 17, подумаешь". И Виктор Медведчук здесь не при делах. И Макрон тоже.

Но как только Украина захватила террориста Цемаха, так Путин зашевелился. От чего же?

Ведь "нас там нет", а "Бук – не наш".

Жёсткое требование Путина включить Цемаха в список обмениваемых персон говорит о многом, очень многом.

И физический приезд Цемаха в Москву говорит о ещё большем.

А отказ Путина в экстрадиции Цемаха в Нидерланды, конечно, скажет обо всём.

Здесь у Путина был настоящий цугцванг, и украинцы и голландцы выжили из него максимум.

Кроме Цемаха Путин не выдаст и других обвиняемых в гибели Боинга:

– Сергея Дубинского ("Хмурого"), отставного офицера ГРУ армии России

– Олега Пулатова, подполковника запаса ВДВ армии России

– Леонида Харченко, гражданина Украины, командира разведподразделения ГРУ самопровозглашенной т.н. ДНР

– Игоря Стрелкова, министра обороны самопровозглашенной т.н. ДНР

Так что Владимир Цемах – только лишь один из нескольких, которых Путин, Верховный главнокомандующий, будет прятать от Международного трибунала по сбитому Путиным Боингу.

Но Владимир Зеленский всё равно подвесил Путина за яйца. Потому что раньше Владимир Цемах должен был ехать в Нидерланды, а вместо этого поехал в Россию, по требованию террориста Путина. Террорист Путин как бы говорит, на весь мир: "Владимир Цемах – ключевой исполнитель актов международного терроризма и военного преступления, которые я организовал. Мы будем прятать его в России, чтобы ваш трибунал, который мы не признаем, не смог его – и меня – обвинить и осудить".

И теперь ответственность за экстрадицию Цемаха в Нидерланды лежит не на Зеленском, а на Путине – только, как мы уже знаем, в отличие от Зеленского, на Путине лежит ответственность за неэкстрадицию Цемаха в Нидерланды.

Из двух плохих ходов при цугцванге Путин умудрился выбрать третий, хуже первых двух.

Ну туда ему и дорога.

Цемах will be tried in absentia, и Путин твёрдо идёт туда же.

