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Слава Рабінович
Слава Рабінович
Російський фінансистВсі статті автора

Без пенсії і без штанів. Про путінський общак

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Заступник голови Центрального банку РФ Володимир Чистюхін заявив, що росіяни можуть залишитися без пенсій через збитковість пенсійних фондів. Одночасно стало відомо про те, що у федеральному бюджеті на поточний рік Мінфін Росії запропонував урізати виплати на пенсії. Чи дійсно пенсії в РФ можуть припинити виплачувати або істотно урізати? Якщо так, чи може це спровокувати масові протести в Росії і, як наслідок, кінець путінського режиму?

У довгостроковій перспективі саме так і буде. Пенсійна система Росії не в змозі працювати за старою схемою, і це було зрозуміло з самого початку, тільки ось уже скільки десятиліть всі ховають голову в пісок і не визнають проблеми. Гарна новина полягає в тому, що в Росії не потрібно винаходити велосипед – як повинні працювати пенсійні системи вже давно винайдено, і вибір широкий: США, Великобританія, Канада, Австралія, Німеччина, Норвегія, Швеція, Фінляндія...

Звичайно, якщо вішати плакати на будинку з написами: "Є речі важливіші за фондовий ринок", на тлі нібито "підручника історії" Росії з написом "2014 – 2114", то залишишся не тільки без пенсії, але й без штанів. Ринки капіталу в Росії зруйновані Путіним і його ОЗУ за останні 15 років, і остаточно добиті в 2014-му. А ринок капіталу не може обходитися без "довгих грошей", основною частиною яких, в нормальному світі, і є пенсійні фонди.

Володимир Путін

Володимир Путін

TheQuestion

Що стосується пенсійної афери ("пенсійною реформою" її назвати ніяк не можна, тому що це просте вилучення грошей у населення, плюс руйнування соціального укладу життя людей), то вона потрібна лише для того, щоб вилучені таким чином гроші вивести на рахунки путінського ОЗУ. Один тільки Danske Bank, одне лише його Талліннське відділення, допомогло путінському ОЗУ відмити близько 230 мільярдів (мільярдів, а не мільйонів!) доларів за останні роки, що є однією з основних тем поточних розслідувань в європейських і американських правоохоронних та регуляторних органах.

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З владою кооперують не лише Danske Bank, а й JP Morgan, Bank of America, Deutsche Bank USA та інші організації, замішані в цій найбільшій за всю історію справі з відмивання грошей. Підуть звільнення, вироки і в'язниці, а також штрафи в сотні мільйонів доларів.

Пенсійний фонд взокрема і взагалі весь бюджет Російської Федерації – це общак путінського ОЗУ, що нагадує сито. Не можна наповнити сито водою, якщо швидкість наповнення нижча за швидкість спустошення. Тому по-справжньому реформувати пенсійну систему в Росії можна буде тільки після того, як путінське ОЗУ буде відсторонене від незаконно захопленої і злочинно узурпованої ним влади. А як реформувати – це відомо, це не біном Ньютона, і просто потрібно зробити так, як це зроблено в іншому цивілізованому світі.

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Автор
Слава РабіновичСлава Рабінович
Тема
Ексклюзив
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
То, что пенсионная система в РФ несовершенно совсем не секрет, но именно при "воровской власти" пенсии хоть и не большие, но выплачиваются стабильно. А если вспомнить "процветание 90-х" (которые в значительно мере повлияли на размеры нынешних пенсионных начислений из-за развала в экономике и серо-черных зарплат), то Славе лучше заткнуться и молиться, чтоб его бывшего Шефа Браудера не выдали в Россию, что персонально для Славы может быть чревато приговором и тюрьмой!
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Александрович Алексей, а если вспомнить 520-е до нашей эры, так получится, что самый нищий россиянин воистину в раю живёт :) При чём здесь 90-е, дол*оёб, бля? В нормальных странах тоже были в исторической ретроспективе тяжёлые времена (например, в США - 30-е гг. прошлого века, время Великой Депрессии), однако ни один психически здоровый американец не сравнивает постоянно нынешнее время с тем временем и не благодарит Трампа за то, что сейчас жить лучше, чем в каменном веке :)))
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Mega Death
Mega Death
Какой по счету за последние пять лет опус Славы хоронит Путина?))) Этот чудик в каждом шаге Кремля видит его крах)) Ему лечиться надо)
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Mega Death, ОН БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО В ВАШИХ СЕРДЦАХ , ЕСЛИ ВЫ ЧЕРЕЗ ДОБАВЛЕННЫЕ +5 ЛЕТ ДО ПЕНСИИ ДОЖИВЕТЕ ИВАНЫ -ДУРАКИ
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Після того, як путінське ОЗУ буде відсторонене від незаконно захопленої і злочинно узурпованої ним влади реформувати буде абсолютно нічого.
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