Заступник голови Центрального банку РФ Володимир Чистюхін заявив, що росіяни можуть залишитися без пенсій через збитковість пенсійних фондів. Одночасно стало відомо про те, що у федеральному бюджеті на поточний рік Мінфін Росії запропонував урізати виплати на пенсії. Чи дійсно пенсії в РФ можуть припинити виплачувати або істотно урізати? Якщо так, чи може це спровокувати масові протести в Росії і, як наслідок, кінець путінського режиму?

У довгостроковій перспективі саме так і буде. Пенсійна система Росії не в змозі працювати за старою схемою, і це було зрозуміло з самого початку, тільки ось уже скільки десятиліть всі ховають голову в пісок і не визнають проблеми. Гарна новина полягає в тому, що в Росії не потрібно винаходити велосипед – як повинні працювати пенсійні системи вже давно винайдено, і вибір широкий: США, Великобританія, Канада, Австралія, Німеччина, Норвегія, Швеція, Фінляндія...

Звичайно, якщо вішати плакати на будинку з написами: "Є речі важливіші за фондовий ринок", на тлі нібито "підручника історії" Росії з написом "2014 – 2114", то залишишся не тільки без пенсії, але й без штанів. Ринки капіталу в Росії зруйновані Путіним і його ОЗУ за останні 15 років, і остаточно добиті в 2014-му. А ринок капіталу не може обходитися без "довгих грошей", основною частиною яких, в нормальному світі, і є пенсійні фонди.

Володимир Путін TheQuestion

Що стосується пенсійної афери ("пенсійною реформою" її назвати ніяк не можна, тому що це просте вилучення грошей у населення, плюс руйнування соціального укладу життя людей), то вона потрібна лише для того, щоб вилучені таким чином гроші вивести на рахунки путінського ОЗУ. Один тільки Danske Bank, одне лише його Талліннське відділення, допомогло путінському ОЗУ відмити близько 230 мільярдів (мільярдів, а не мільйонів!) доларів за останні роки, що є однією з основних тем поточних розслідувань в європейських і американських правоохоронних та регуляторних органах.

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З владою кооперують не лише Danske Bank, а й JP Morgan, Bank of America, Deutsche Bank USA та інші організації, замішані в цій найбільшій за всю історію справі з відмивання грошей. Підуть звільнення, вироки і в'язниці, а також штрафи в сотні мільйонів доларів.

Пенсійний фонд взокрема і взагалі весь бюджет Російської Федерації – це общак путінського ОЗУ, що нагадує сито. Не можна наповнити сито водою, якщо швидкість наповнення нижча за швидкість спустошення. Тому по-справжньому реформувати пенсійну систему в Росії можна буде тільки після того, як путінське ОЗУ буде відсторонене від незаконно захопленої і злочинно узурпованої ним влади. А як реформувати – це відомо, це не біном Ньютона, і просто потрібно зробити так, як це зроблено в іншому цивілізованому світі.

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