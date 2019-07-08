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"Слабші розумом": священик РПЦ потрапив у гучний сексистський скандал

6.4тЧитати матеріал російською

Голова Патріаршої комісії РПЦ із питань сім'ї, захисту материнства і дитинства Дмитро Смірнов заявив, що "жінки слабші розумом за чоловіків".

"Жінки більш слабкі розумом. Звичайно, бувають якісь там Марії Кюрі, але все-таки це рідкість", – цитує церковника НТВ.

Водночас Смірнов наголосив, що вважає жінок більш терплячими і дбайливими.

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Висловлювання представника РПЦ обурило громадськість. Так, депутат Держдуми Олена Драпеко з цього приводу сказала:

"Я думаю, він необачно це сказав. Найімовірніше, йому доведеться, бідному, потім вибачатися. Принаймні, перед нашими жінками, які працюють на керівних посадах".

У РПЦ пояснили слова Смірнова, заявивши, що це його особиста думка. "Точка зору отця Димитрія Смірнова є його приватною думкою. Звичайно, церква не ставила і не ставить собі за мету визначити, хто розумніший – чоловік чи жінка", – сказав заступник голови Синодального відділу із взаємин церкви із суспільством та ЗМІ Вахтанг Кіпшидзе.

Дмитро Смірнов

Дмитро Смірнов

Скрін відео

Нагадаємо, Смірнов не раз провокував скандали своїми заявами. Раніше він стверджував, що до 2050 року на території РФ повністю зникнуть росіяни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на яхті глави РПЦ патріарха Кирила помітили компанію молоді, зокрема – майже оголену дівчину в бікіні. У Російській православній церкві відреагували на інцидент.

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РПЦрелігіяНовини Росіїжінкискандали
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