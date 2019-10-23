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23 жовтня • оновлено в 10:33
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"Вони ображені!" Росії напророкували бунт однієї з республік

1.6т Читати матеріал російською

Республіка Татарстан, яка входить до складу Російської Федерації, найближчим часом захоче отримати незалежність.

Таке припущення в інтерв'ю OBOZREVATEL зробила відома російська письменниця Людмила Уліцька. За її словами, місцеве населення відчуває себе скривдженим, там зріють якісь нові ситуації.

"Думаю, що наступного разу затремтить Казань, татари відчувають себе скривдженими і цього можна очікувати. Зовсім не хочу бути пророком і не хочу, щоб проливалася кров, але там зріють якісь нові ситуації. У традиції радянської та імперської влади – пригнічувати ці хвилювання. Ще в горбачовські часи досить жорстко протести придушувалися у Вільнюсі. Але це в традиціях імперій в цілому. Римська і навіть Австро-Угорська імперії мали всі ці проблеми", – уточнила письменниця.

Казань - столиця Татарстану

Казань - столиця Татарстану

ВВС

При цьому вона нагадала, що зараз багато країн, яким раніше було вигідно входити до складу великих імперій, захотіли отримати свободу і незалежність.

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"Але імперський світ закінчився. Ось Китай – торгова імперія, він ні з ким не воює, він завойовує країни за допомогою дешевих товарів. Китай зробив колосальний ривок. Сто років тому чашка рису була щасливим обідом для китайця, а сьогодні китайські туристи заполонили весь світ. Це означає, що вони стали жити краще. І Росія теж почала жити краще", – підсумувала Улицька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами російського журналіста Саші Сотника, якщо президент Володимир Путін пробуде при владі ще найближчих 10-20 років, то у Росії все менше шансів залишитися в нинішніх межах.

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Тема
Протести у Росії
Особа
Людмила Улицька
Місце
Росія Казань
Тег
Новини Росії
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Летом был в Чистополе в рабой командировке. Нормальные люди, никаких русофобских настроений не заметил.
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