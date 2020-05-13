Российская пресса изобилует долгими и нудными рассуждениями о "стойкости" российской экономики и о том, что созданная "подушка" продержит страну достаточно долгое время. И тут спорить особо не о чем, поскольку надо понимать, что в РФ слова не всегда имеют тот смысл, который в них обычно вкладывают.

Например, когда речь идет о подушке, то это может быть аналогия с мягким предметом, который находится в любой спальне, но может быть и совсем другой вещью, применяемой в другом случае. Покойника в гробу тоже на подушку укладывают. Так что тут важен контекст. Ну а когда речь заходит о поддержании экономики, то надо просто уточнить, о чьей именно экономике идет речь. Без ответа на этот вопрос все эти рассуждения попросту теряют любой смысл.

В любом случае, большая часть денег уходит на поддержку системообразующих предприятий, а если разобраться в их структуре, то такие предприятия либо прямо находятся в собственности вполне определенных лиц, либо они являются кормушкой, но все для тех самых лиц.

Исходя из этого, можно читать российскую прессу уже совсем в другом ключе. В таком случае можно вести речь о том, что прямо сейчас, на глазах у ватной публики, которая "День победы, как он был от нас…", выводятся триллионные суммы просто со свистом, а эта оболваненная публика ходит с портретами неизвестно кого и сильно ими гордится.

Тем не менее, именно в этом контексте там эти новости пока не воспринимаются, а потому – сюрприз будет жесткий. Когда начнутся вопросы о том, куда делись "подушки", публике будет рассказано о том, что вот же ж триллионы ушли на поддержку системообразующих предприятий. Звучит хорошо, с нотками заботы и всего такого, а деньги-то все равно ушли. Впрочем, Путину даже выдумывать ничего не нужно. Перед развалом совка именно его контора обеспечила вывод за рубеж гигантских сумм, которые потом называли кто "Золотом партии", а кто – "Кубышкой Сеабеко". Была такая интересная контора, через которую контора слила чуть ли не большую часть этих самых денег партии.

Но тогда это была тайна, покрытая мраком, и все проходило по тайным каналам КГБ и ГРУ. Здесь же все происходит на виду. Прямо сейчас насосы включились на полную мощь и взахлеб выкачивают "подушку". Что характерно, "раздачу" почувствовали те, кто в курсе того, что сейчас происходит. В частности, жена бывшего шефа Путина – Толика Собчака. Поскольку Толик, в свое время, вытащил Путина из черного криминала и придал ему тот импульс, который в конце концов привел его в первое кресло, он исполняет просьбы его вдовы, а та попросила за дочку, Ксюшу Собчак, и Путин сделал ее – системообразующей и соответсвенно – получающей "поддержку".

В общем, это работает как-то так, а российская пресса пока поет песню про прекрасную маркизу, у которой все хорошо. Тем не менее, уже начали прорываться некоторые вещи, которые хоть косвенно, но указывают на происходящую красоту, и пока совсем единицы излагают открытым текстом то, что, впрочем, для тупоголовой публики ни о чем не говорит.

А между тем, задуматься есть о чем. Ведь что в РФ является главной опорой и как это говорится "наше все"? Нет, это не Путин. Два основных столпа, на котором пока устояла РФ, являются "Роснефть" и "Газром". Первый славится тем, что в свое время утилизировал почти все средства Пенсионного фонда, да так лихо, что после этого в РФ пришлось повышать пенсионный возраст, поскольку денег на пенсионеров после такой "помощи" Роснефти уже не хватило.

И вот прямо сейчас, тот же самый Сечин, который взял на "гоп-стоп" своих пенсионеров, когда цены на нефть были еще "кучерявыми", теперь просит о расширении налоговых льгот для своей компании.

"Глава "Роснефти" Игорь Сечин направил в правительство РФ письмо с просьбой предоставить налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири. Об этом во вторник пишет издание РБК со ссылкой на копию документа".

Если кому-то кажется, что это какой-то частный случай и только временное и точечное мероприятие, просто забыли о том, что было раньше, а именно:

"Такая льгота действует с 2013 года для других трудноизвлекаемых запасов газа "Роснефти" – так называемых туронских залежей. По мнению главы компании, будет логично уравнять условия для похожих по характеристикам ресурсов. Большая часть газа Харампура находится в туронских залежах, но два года назад "Роснефть" стала наращивать запасы газа из березовской свиты, на которую пока не распространяются льготы"

Или:

"Ранее компания просила предоставить Приобскому месторождению, которое разрабатывает совместно с "Газпром нефтью", льготы сроком на 10 лет в виде вычета из НДПИ (46 млрд рублей в год) по аналогии со льготами для Самотлорского месторождения".

Это при том, что у россиян проблемы с бесплатным сбором грибов и валежника уже наступили, то вот льготы от налогов идут направо и налево, поскольку Роснефть, конечно же, системообразующее предприятие. Но и Газпром – тоже не отстает.

Правда, в отличие от Роснефти, Газпром же еще активно строил стратегические газопроводы, куда вбуханы десятки миллиардов долларов и вот теперь, каким-то невероятным образом, в российскую прессу стали попадать вот такие, пусть и очень редкие, но очень интересные материалы.

"Резкое падение цен и спроса на газ в Европе продолжают рвать в клочья бюджет "Газпрома".

По итогам 2019 года компания, обладающая монопольным правом на экспорт трубопроводного газа, стала убыточной по денежным потокам. "Газпром" потратил на капитальные стройки на 190 млрд рублей больше, чем он получил от операционной деятельности.

Наступивший 2020 год вместо облегчения принес резкое ухудшение ситуации. В апреле спотовые цены на европейских газовых хабах опустились до 60 долларов за тысячу кубометров и оказались ниже российских (63 доллара в Ленобласти, 67 долларов – в ЮФО). По итогам года "Газпром", вероятно, снова получит отрицательный денежный поток из-за рекордно низких цен на газ".

Не права ли, сразу и не сообразишь, что речь идет о газовом гиганте и основе "энергетической империи" Путина? Как-то не по-имперски все это звучит и даже совсем не весело. Особенно, если дочитаться до такого:

"Кассовый разрыв" в бюджете придется покрывать за счет долга. Компании может потребоваться занять 10 млрд долларов.

С начала года "Газпром" дважды выходил на международный рынок капитала с займами в иностранной валюте, разместив евробонды на 3,9 млрд долларов. Впрочем, около половины этой суммы ушло на погашение уже имеющихся долгов: в феврале "Газпром" погасил евробонды на 800 млн долларов, в марте – на 1 млрд евро, в сентябре предстоят выплаты еще на 500 млн долларов".

Просто заметим, что вот это пишут о компаниях, которые давали основную часть валютной выручки РФ и как следствие – наполняли бюджет страны валютой. Оказывается, они уже сами не сводят концы с концами и просят освободить их от налогов, под верх загружаясь долгами. А ведь еще вчера это были две курицы, которые несли золотые яйца!

В общем, если у них так обстоит дело, то понятно, почему запущена схема вывода бабла. Просто еще живы те люди, которые с 1991 года помнят, что означает условный сигнал "Три красных свистка", и похоже на то, что они его снова услышали.