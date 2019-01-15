''Скинуть через Майдан'': людина Путіна передбачила йому фіаско через Курили

Якщо Росія погодиться передати Японії Курильські острови, то для неї це може закінчитися поваленням президента Володимира Путіна.

До цього нібито докладуть руку Європейський союз і США, які погіршать геополітичний колапс жорсткими санкціями. Таку думку озвучив колишній депутат нелегітимної Держдуми Росії Сергій Марков, відомий також як "людина Путіна".

"Різко впаде рейтинг Володимира Путіна (в разі здачі Курил. — Ред.). Буде зруйновано великий патріотичний договір Путіна і патріотичної частини російського суспільства. Побачивши обвалення рейтингу Путіна, його противники в США і ЄС різко посилять підтримку його ворогів всередині Росії з метою повалити Путіна шляхом російського Майдану. Зокрема для цього посилять санкції", —висловився він.

Володимир Путін

Крім того, в назрілій територіальній суперечці Марков побачив ще низку нерозв'язних наслідків для Росії, які цілком можуть призвести до її розпаду. За його словами, все почнеться з того, що Японія, побачивши слабкість Росії, рано чи пізно знову порушуватиме питання і про острови Ітуруп і Кунашир, а потім, можливо, і про Південний Сахалін.

На переданих островах Токіо може дозволити партнерам із США розмістити військові бази. Такий розвиток подій, впевнений Марков, призведе до територіальних претензій Німеччини (на Калініградську область), Латвії, Естонії та Фінляндії.

Не менш серйозним питанням для Росії за таких обставин стане і переділ акваторій. "Зараз Охотське море — це внутрішнє море Росії, бо російські острови замикають його. Цей ланцюг буде порвано. Тихоокеанський флот різко зменшить свої можливості проходу в незамерзаючу акваторію", — застеріг Росію Марков.

Сергій Марков Facebook Сергія Маркова

Характерно, що в його прогнозі курильське питання нібито може загострити і кримський конфлікт. Екс-депутат Держдуми вважає, що Україна активізує зусилля з повернення анексованого півострова, а допоможуть їй у цьому ЄС і США через тотальні санкції проти Росії.

Зрештою, додав Марков, все закінчиться тим, що багато країн мінімізують співпрацю з Росією, завдавши потужного удару по її економіці та інвестиційній привабливості.

"Такі можуть бути наслідки. Добре видно, що вони катастрофічні. Тому ніякої передачі островів не буде", — стривожено резюмував Марков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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