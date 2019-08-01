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"Скільки смішити можна?!" У мережі розгромили Путіна через робота Федора

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Директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін "показав" президенту Росії Володимиру Путіну антропоморфного робота Федора. Але на фотографіях, які опублікували в мережі, самого Федора не видно. Користувачі з сарказмом написали, що робот – це Путін.

Розмову глави РФ і директора "Роскосмосу" передав журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов на своїй сторінці в Twitter. Також він виставив відповідний знімок.

"Рогозін показав Путіну робота Федора. Рогозін: Володимире Володимировичу. Хотів би вам показати одну роботу. Путін: Давайте. Рогозін: Це антропоморфний робот. Ми його відправляємо в якості помічника екіпажу. Робота велася ще з 2012 року", – написав Смирнов.

Путін і Рогозін

Путін і Рогозін

Twitter Дмитра Смирнова

Користувачі, не побачивши Федора, припустили, що робот – це або сам Путін, або Рогозін.

"Це навпроти Путіна антропоморфний робот?", "Навпроти Рогозіна!", "Скільки смішити можна?? Ось, де реальні клоуни", "А в костюмі робота Федора сам Рогозін полетить?", "Антропоморфний Путін", – написали в мережі.

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Деякі користувачі навіть запропонували своє продовження розмови.

"ВладімВладімич, так ось цей робот може легко замінити вас на посаді президента Російської Федерації! - Ви що несете? - ВладімВладімич, цю залізяку можна і в батискаф закинути, і в космічний корабель засунути, все одно не шкода", – прокоментували вони.

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Особи
Володимир Путін Дмитро Рогозін
Місце
Росія
Тег
Роскосмос
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Владимир Владимирович, Федя может одним движением открыть фанфурик бояры, играть на балалайке, обнимать берёзку и бороться с медведем. А как он поёт ...Вот послушайте: "Эх, говори Москва, разговаривай Рассея! Эх, яблочко, ты мое спелое, А вот барышня идет кожа белая, Кожа белая, а шуба ценная, Если дашь чего - будешь целая."
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Титов Герман
Титов Герман
В очередной раз ху"ю! Сидят два долбо"ба и не знают чем еще умственно отсталую вату удивить, чтобы рейтинг себе поднять!? Сметут ведь нах"й народные массы всех друзей плешивого и его самого, а бежать то особо некуда , ну разве что в чучню или придрысьтровье! А процесс уже пошел! Года полтора -два и лучше заранее узнать у яныковыча , как тот уеб"вал! Может его опыт пригодится!
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Юмор уровня "рагуль"
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Nemo Александр
Nemo Александр
Xоxлов Xoзяин, ты забыл уточнить, чей юмор рогозина или путина?
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Dell Alex
Dell Alex
Xоxлов Xoзяин, да куда уж до рисования мультиков и показа китайских роботов )))
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