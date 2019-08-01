"Скільки смішити можна?!" У мережі розгромили Путіна через робота Федора

Директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін "показав" президенту Росії Володимиру Путіну антропоморфного робота Федора. Але на фотографіях, які опублікували в мережі, самого Федора не видно. Користувачі з сарказмом написали, що робот – це Путін.

Розмову глави РФ і директора "Роскосмосу" передав журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов на своїй сторінці в Twitter. Також він виставив відповідний знімок.

"Рогозін показав Путіну робота Федора. Рогозін: Володимире Володимировичу. Хотів би вам показати одну роботу. Путін: Давайте. Рогозін: Це антропоморфний робот. Ми його відправляємо в якості помічника екіпажу. Робота велася ще з 2012 року", – написав Смирнов.

Путін і Рогозін Twitter Дмитра Смирнова

Користувачі, не побачивши Федора, припустили, що робот – це або сам Путін, або Рогозін.

"Це навпроти Путіна антропоморфний робот?", "Навпроти Рогозіна!", "Скільки смішити можна?? Ось, де реальні клоуни", "А в костюмі робота Федора сам Рогозін полетить?", "Антропоморфний Путін", – написали в мережі.

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Деякі користувачі навіть запропонували своє продовження розмови.

"ВладімВладімич, так ось цей робот може легко замінити вас на посаді президента Російської Федерації! - Ви що несете? - ВладімВладімич, цю залізяку можна і в батискаф закинути, і в космічний корабель засунути, все одно не шкода", – прокоментували вони.

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Рогозін показав Путіну робота Федора.

Рогозін: Володимир Володимирович. Хотів би вам показати одну роботу

Путін: Давайте.

Рогозін: Це антропоморфний робот. Ми його відправляємо в якості помічника екіпажу. Робота велася ще з 2012 року. pic.twitter.com/QSkKvj12P0 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 1 серпня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Мережу розлютила поїздка Путіна в Братськ, де мала відбутися нарада щодо паводку в Іркутській області, а потім в затоплене місто Тулун.

Пізніше користувачі розгромили президента Росії через чергову показуху.

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