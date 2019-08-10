"Сказали взяти і нести": в Москві викрили появу українського прапора на мітингу

Український прапор на акції протесту в Москві тримали вихідці з країн Середньої Азії, які навіть не розуміли, якій країні він належить.

Про це у своєму Facebook повідомила російський депутат з Ізмайлово Надія Загордан, яка розповіла, що була на мітингу і, помітивши недалеко від себе прапори Грузії та України, вирішила поцікавитися їхньою появою (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Звичайно, підійшла цікавитися, що за люди з прапорами. А там... наші друзі з Середньої Азії, що зазвичай працюють в Житловиках. Чиї прапори несуть не знають, але їм сказали їх взяти і понести. Запропонували мені зателефонувати тим, хто їм наказав прапори нести, але замість телефону вирішили з ними втекти", – написала Загордан.

Прапор України на мітингу в Москві

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 10 серпня, у Москві пройшов мітинг через відмову в реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Мітинг під гаслом "Повернемо собі право на вибори" розпочався о 14:00 на проспекті академіка Сахарова.

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