Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Сказали взяти і нести": в Москві викрили появу українського прапора на мітингу

3.9т Читати матеріал російською

Український прапор на акції протесту в Москві тримали вихідці з країн Середньої Азії, які навіть не розуміли, якій країні він належить.

Про це у своєму Facebook повідомила російський депутат з Ізмайлово Надія Загордан, яка розповіла, що була на мітингу і, помітивши недалеко від себе прапори Грузії та України, вирішила поцікавитися їхньою появою (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Звичайно, підійшла цікавитися, що за люди з прапорами. А там... наші друзі з Середньої Азії, що зазвичай працюють в Житловиках. Чиї прапори несуть не знають, але їм сказали їх взяти і понести. Запропонували мені зателефонувати тим, хто їм наказав прапори нести, але замість телефону вирішили з ними втекти", – написала Загордан.

Новини
Масштабний мітинг у Москві: всі подробиці, фото і відео

Прапор України на мітингу в Москві

Прапор України на мітингу в Москві

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 10 серпня, у Москві пройшов мітинг через відмову в реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Мітинг під гаслом "Повернемо собі право на вибори" розпочався о 14:00 на проспекті академіка Сахарова.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія Москва
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
29
29
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ш. Олег
Ш. Олег
Настойчиво рекомендую редакции "Обоза" координировать действия своих корреспондентов. А то в одной статье написано: "… на проспекте Сахарова появился один из протестующих со знаменем Украины в руках. Окружающие тут же начали обзывать его "провокатором" и потребовали убрать флаг или уйти. Мужчина отказался и заявил: "Это флаг моей страны, вы ох*ели, я ей горжусь, горжусь Майданом!" - а теперь оказывается, что это был выходец из Средней Азии, который даже не знает, флаг какой страны у него в руках? Странно, про Майдан знает, а флаг в первый раз видит? :)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Свидомые сами боятся своё рыло светить, наняли гастеров! И всёравно в котёл! Хахаха!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украинский флаг на акции протеста в Москве держали выходцы из стран Средней Азии, которые даже не понимали, какой стране он принадлежит.....всё что нужно знать о ''массовых протестах в России'')))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...