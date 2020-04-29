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29 квітня • оновлено в 20:56
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Скандальний російський олігарх Малофєєв заразився COVID-19

7.4т
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Російський бізнесмен Костянтин Малофєєв, включений в європейський і американський санкційні списки за підтримку терористів Донбасу та Криму, захворів на коронавірус COVID-19.

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Про це він повідомив у середу, 29 квітня, в ефірі пропагандистського телеканалу "Царьград", засновником якого він є. Зараження, за словами 45-річного заступника глави Всесвітнього російського народного собору, відбулося тиждень тому.

Костянтин Малофєєв захворів на коронавірус

Костянтин Малофєєв захворів на коронавірус

Він сказав, що почувається "непогано для хворого на COVID-19". Діагноз підтвердив тест, який лікарі зробили Малофєєву на дому.

"Можу поділитися симптомами. У мене нехарактерна симптоматика. Весь цей час у мене не підвищувалася температура. Саме тому я не робив тест на коронавірус. Тому що не було ні температури, ні задишки, ні сухого кашлю. У мене не було нічого, крім слабкості. Дуже боліла спина верхній плечовий пояс, це пов'язано з легенями. В такому стані я пролежав днів три, потім почав вставати і подумав, що видужую", – заявив олігарх.

Зазначимо, він є одним із спонсорів Російської православної церкви. У липні 2014 року головне слідче управління МВС України відкрило кримінальне провадження щодо Малофєєва за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3, 5 ст. 27, ч.5 ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального Кодексу України.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Теги
хвороба вірус інфекція Новини Росії
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
это баранам важно что он поддержал? или то что он заразился? обоз,ван нео х. больше писать?
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
Кобзон ждёт, Задорнов, гиви мотороллер, смола кипит , пусть подтягивается
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Князь Всея Киевской Руси, как и ваши котелно-героев в численности более 11 тысяч штук
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рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
Бог шельму метит.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
рашафашисты мрази, тот-то у тебя майдан головного мозга
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