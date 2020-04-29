Російський бізнесмен Костянтин Малофєєв, включений в європейський і американський санкційні списки за підтримку терористів Донбасу та Криму, захворів на коронавірус COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це він повідомив у середу, 29 квітня, в ефірі пропагандистського телеканалу "Царьград", засновником якого він є. Зараження, за словами 45-річного заступника глави Всесвітнього російського народного собору, відбулося тиждень тому.

Костянтин Малофєєв захворів на коронавірус

Він сказав, що почувається "непогано для хворого на COVID-19". Діагноз підтвердив тест, який лікарі зробили Малофєєву на дому.

"Можу поділитися симптомами. У мене нехарактерна симптоматика. Весь цей час у мене не підвищувалася температура. Саме тому я не робив тест на коронавірус. Тому що не було ні температури, ні задишки, ні сухого кашлю. У мене не було нічого, крім слабкості. Дуже боліла спина – верхній плечовий пояс, це пов'язано з легенями. В такому стані я пролежав днів три, потім почав вставати і подумав, що видужую", – заявив олігарх.

Зазначимо, він є одним із спонсорів Російської православної церкви. У липні 2014 року головне слідче управління МВС України відкрило кримінальне провадження щодо Малофєєва за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3, 5 ст. 27, ч.5 ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального Кодексу України.

Як писав OBOZREVATEL:

Колишній підполковник КДБ Володимир Попов раніше заявляв, що почати війну на Донбасі главу РФ Володимира Путіна змусило оточення з кола олігарха Костянтина Малофєєва.

У березні-2020 у Підмосков'ї (Росія) пройшла конференція так званого Союзу Добровольців Донбасу, де були присутні, зокрема, колишній помічник президента РФ Владислав Сурков, ексватажок терористів "ДНР" Олександр Бородай і Костянтин Малофєєв.

У 2016 році він відвідував тимчасово окупований російсько-терористичними військами Донецьк.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.