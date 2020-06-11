Скандальний Панін заступився за Єфремова після смертельної ДТП

Карина Бондаренко Новини Росії 07:47, 11.06.2020

Скандальний російський актор Олексій Панін заступився за Михайла Єфремова, який влаштував смертельне ДТП в центрі Москви.

В ефірі "НСН" він прокоментував аварію і закликав не садити артиста в тюрму, передає "Рамблер".

"Всі приносять співчуття загиблій людині. Але Михайло Єфремов – великий артист, його не можна садити в тюрму. Це моя особиста думка, я говорю коротко", – заявив актор.

Олексій Панін заступився за Михайла Єфремова

При цьому він розкритикував російського політика і лідера ЛДПР Володимира Жириновського, який закликав укласти Єфремова під варту.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Михайло Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП і домашнього арешту.

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