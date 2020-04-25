Скандальний Хржановський "попустив" Путіна та похвалив Україну

Російський режисер Ілля Хржановський розкритикував режим президента РФ Володимира Путіна та похвалив Україну.

Про це автор скандального проекту "Дау. Дегенерація" розповів в інтерв'ю "Українській правді", зазначивши, що Росія йде в бік закритого світу.

"У Росії є пропагандистська машина, яка формує свідомість і погляди людей, таким чином їх руйнуючи. Я дуже боюся закритості цього світу, того, що він виявиться закритим особливо після пандемії", – зазначив він.

Ілля Хржановський

При цьому Хржановський підкреслив, що Путін зовсім не "надлюдина".

"Він – людина, яка 20 років при владі, оточена приблизно одними й тими ж людьми. Це змінює людину так, що вже не розумієш, з чим маєш справу ... Путін є просто людиною, яка виявилася в позиції надлюдини. І цю позицію йому створили люди навколо", – сказав режисер.

Також він повідомив, що в Україні, як державі все набагато краще, ніж в Росії.

"Якщо, наприклад, в Росії зі мною трапилася б історія, як в Україні зараз (скандал з фільмом "ДАУ. Дегенерація" – Ред.), то я б точно розумів, що це механізм державний. Значить, завтра мене вже точно швидше за все посадять. Тому що цей механізм працює безальтернативно. В ньому немає, не може бути ніякого плюралізму думок, ніякої можливості щось обговорювати", – вказав Хржановський.

Так, режисер навів яскравий приклад демократії в нашій країні, коли у салоні літака економкласу він побачив п'ятого президента України Петра Порошенка.

"Я вірю у всю цю історію демократичну, і в те, що влада змінюваність. Я летів в літаку і бачив, як в економ-клас входить Порошенко. У Росії це неможливо", – зазначив Хржановський.

Петро Порошенко у літаку

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережі розгорівся гучний скандал через залучення до зйомок фільму "ДАУ. Дегенерація" російського режисера Хржановського немовлят з українських дитячих будинків.

В результаті до з'ясування обставин порушень приєднався дитячий омбудсмен Микола Кулеба.

Компанія, яка займалася зйомками проекту на території України, "Феномен-Україна" заявила, що на зйомках сцен з дітьми фільму "ДАУ. Дегенерація" були присутні їхні опікуни, а всі дії були узгоджені з органами опіки.

Прокуратура почала кримінальне провадження щодо ймовірного порушення прав дітей під час зйомок скандального фільму.

OBOZREVATEL докладніше дізнався про скандальному проекті і про те, що насправді відбувалося на знімальному майданчику.

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