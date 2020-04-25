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25 квітня • оновлено в 14:26
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Скандальний Хржановський "попустив" Путіна та похвалив Україну

3.7т
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Російський режисер Ілля Хржановський розкритикував режим президента РФ Володимира Путіна та похвалив Україну.

Про це автор скандального проекту "Дау. Дегенерація" розповів в інтерв'ю "Українській правді", зазначивши, що Росія йде в бік закритого світу.

"У Росії є пропагандистська машина, яка формує свідомість і погляди людей, таким чином їх руйнуючи. Я дуже боюся закритості цього світу, того, що він виявиться закритим особливо після пандемії", – зазначив він.

Ілля Хржановський

Ілля Хржановський

При цьому Хржановський підкреслив, що Путін зовсім не "надлюдина".

"Він – людина, яка 20 років при владі, оточена приблизно одними й тими ж людьми. Це змінює людину так, що вже не розумієш, з чим маєш справу ... Путін є просто людиною, яка виявилася в позиції надлюдини. І цю позицію йому створили люди навколо", – сказав режисер.

Також він повідомив, що в Україні, як державі все набагато краще, ніж в Росії.

"Якщо, наприклад, в Росії зі мною трапилася б історія, як в Україні зараз (скандал з фільмом "ДАУ. Дегенерація" – Ред.), то я б точно розумів, що це механізм державний. Значить, завтра мене вже точно швидше за все посадять. Тому що цей механізм працює безальтернативно. В ньому немає, не може бути ніякого плюралізму думок, ніякої можливості щось обговорювати", – вказав Хржановський.

Так, режисер навів яскравий приклад демократії в нашій країні, коли у салоні літака економкласу він побачив п'ятого президента України Петра Порошенка.

"Я вірю у всю цю історію демократичну, і в те, що влада змінюваність. Я летів в літаку і бачив, як в економ-клас входить Порошенко. У Росії це неможливо", – зазначив Хржановський.

Петро Порошенко у літаку

Петро Порошенко у літаку

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У мережі розгорівся гучний скандал через залучення до зйомок фільму "ДАУ. Дегенерація" російського режисера Хржановського немовлят з українських дитячих будинків.

  • В результаті до з'ясування обставин порушень приєднався дитячий омбудсмен Микола Кулеба.

  • Компанія, яка займалася зйомками проекту на території України, "Феномен-Україна" заявила, що на зйомках сцен з дітьми фільму "ДАУ. Дегенерація" були присутні їхні опікуни, а всі дії були узгоджені з органами опіки.

  • Прокуратура почала кримінальне провадження щодо ймовірного порушення прав дітей під час зйомок скандального фільму.

  • OBOZREVATEL докладніше дізнався про скандальному проекті і про те, що насправді відбувалося на знімальному майданчику.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
"Дау. Дегенерація" Іллі Хржановського Новини Росії
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Ну, если мятый президент зашёл в эконом-класс, то на украишке и правда все хорошо! Это же самое главное!
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
пуйло и в африке-пуйло...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Что ещё х0хлу для счастья надо))))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кризский Игорь, Какой историей? Той в которой украине 140 000 лет?
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4
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Захаров Дмитрий, Украинцу для счастья надо разпад роиссии и вовращение ее в границы мацкавскага царства с правдивой, а не переписанной руцкими, историей.
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