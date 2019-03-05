Скабєєва оскандалилася невдалою покупкою: мережа сміється

Покупка російської пропагандистки Ольги Скабєєвой розлютила мережу. На жінці помітили кросівки, вартість яких складає близько тисячі доларів.

"У Скабєєвой кросівки за 69 тис руб. (приблизно $1000) все-таки добре оплачується праця пропагандиста в Росії", — написали в Twitter, показавши взуття марки Louis Vuitton.

При цьому в коментарях до посту розповіли, що отримує Скабеева набагато більше, а саме 4 млн рублів на місяць, а значить, може собі дозволити таку розкіш.

"Вони може і всі сто коштують, але на ній виглядають як копита на коні! Вдягла б щось простіше і то було б більш стильно. Втім, бидло воно і є бидло", "На корову можна надіти дуже дороге сідло. Але що це змінить?","Велика держава Росія, а шмотки з країн НАТО, суцільні когнітивні дисонанси", пишуть в мережі.

у Скабеевой кросівки за 69 тис руб. (Приблизно $ 1,000)

все-таки добре оплачується праця пропагандиста в Росії pic.twitter.com/3bT9nFIKwF - недруги за бугром🇿🇼 (@Lndcalling) 4 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Скабееву висміяли за "патріотичне" фото. На своїй станиці в Instagram журналістка опублікувала знімок, зроблений в червоній телефонної будці - відомому символі Великобританії і Лондона.

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