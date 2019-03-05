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Скабєєва оскандалилася невдалою покупкою: мережа сміється

26.5тЧитати матеріал російською

Покупка російської пропагандистки Ольги Скабєєвой розлютила мережу. На жінці помітили кросівки, вартість яких складає близько тисячі доларів.

"У Скабєєвой кросівки за 69 тис руб. (приблизно $1000) все-таки добре оплачується праця пропагандиста в Росії", — написали в Twitter, показавши взуття марки Louis Vuitton.

При цьому в коментарях до посту розповіли, що отримує Скабеева набагато більше, а саме 4 млн рублів на місяць, а значить, може собі дозволити таку розкіш.

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"Вони може і всі сто коштують, але на ній виглядають як копита на коні! Вдягла б щось простіше і то було б більш стильно. Втім, бидло воно і є бидло", "На корову можна надіти дуже дороге сідло. Але що це змінить?","Велика держава Росія, а шмотки з країн НАТО, суцільні когнітивні дисонанси", пишуть в мережі.

Скабєєва оскандалилася невдалою покупкою: мережа сміється
Скабєєва оскандалилася невдалою покупкою: мережа сміється

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Скабееву висміяли за "патріотичне" фото. На своїй станиці в Instagram журналістка опублікувала знімок, зроблений в червоній телефонної будці - відомому символі Великобританії і Лондона.

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Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Росія
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Коментарі
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Аксенов Виталий
Аксенов Виталий
Голодранцы,которые не в состоянии заработать денег,нищеброды,скачущие в кастрюлях вместо того,чтобы работать,больше всех бесятся,что кто-то работает и может себе позволить приличную вещь!Идмте работать,свидомые!
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Олексий Юлия
Олексий Юлия
Шо за паника,поменяла на 18 барралей скрепной нефти, всего то делов.
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S S
S S
Лапотная рассея не умеет шить обувь,поэтому их оббирают страны Запада,впаривая бусики и айфончики за штуку баксов.Величие,мля,скрепное!
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Пикетов Олег
Пикетов Олег
Ронович Рон, передовой флот - кузя (ворованный ) и др. мелочь типа не купленных минстралей ? Не позорься убогое .
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Ронович Рон
Ронович Рон
S S, не ну Украина конечно же может похвастаться и самолётами, и ракетами и самым передовым флотом, наконец Подольским мостом в Киеве, короче бомжы не считайте чужие деньги, босота которая клянчит по всему миру секонд хэнд.)))
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