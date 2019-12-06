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6 грудня • оновлено в 12:22
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Скабєєва любить Зеленського, як удав кролика – журналіст

1.3т
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Російський журналіст Ігор Яковенко порівняв симпатію, виявлену кремлівською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою до президента України Володимира Зеленського, із симпатією хижака до жертви.

"Це прихильне ставлення трохи нагадує прихильне ставлення удава до кролика", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи інсценування телефонної розмови, показане в ефірі програми "60 хвилин".

"Там теж симпатія наявна, але є бажання проковтнути. Хижак симпатизує жертві, щоб возз'єднатися з нею у своєму шлунку", – зауважив журналіст. І назвав цей епізод "смішною провокацією" і "пранкерством чистої води".

Володимир Зеленський, Ольга Скабєєва

Володимир Зеленський, Ольга Скабєєва

За його словами, пропагандисти пішли на цей хід, щоб "якось розважати і тримати свою аудиторію". "Це нормальний сценарій для серіалу. Періодично потрібно підкидати якусь тухлятину, якусь здохлятину, щоб розважати", – сказав Яковенко.

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Разом з тим він запевнив: за всіма кремлівськими шоу, присвяченими Україні, стоїть "люта ненависть, постійні спроби внести розкол у внутрішню політику України, провокації, породити хаос". Зокрема є "величезне бажання, щоб Зеленський провалився у нормандському форматі 9 грудня".

Як писав OBOZREVATEL, 4 грудня пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва показала у своїй програмі "60 хвилин" сюжет про телефонну розмову нібито з президентом України Володимиром Зеленським. Вона нібито подзвонила на номер, який знайшла в "довіднику президентів України". Після короткої відповіді співрозмовника вона заявила, що президент України "страшенно делікатний і дуже тактовний".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Особи
Володимир Зеленський Ольга Скабєєва Ігор Яковенко
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Новини Росії
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
У неё же бешенство ватки, не обращайте внимания. Пусть себе булькает. В бачке всегда, что-то булькает .
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