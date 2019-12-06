Скабєєва любить Зеленського, як удав кролика – журналіст

Російський журналіст Ігор Яковенко порівняв симпатію, виявлену кремлівською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою до президента України Володимира Зеленського, із симпатією хижака до жертви.

"Це прихильне ставлення трохи нагадує прихильне ставлення удава до кролика", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи інсценування телефонної розмови, показане в ефірі програми "60 хвилин".

"Там теж симпатія наявна, але є бажання проковтнути. Хижак симпатизує жертві, щоб возз'єднатися з нею у своєму шлунку", – зауважив журналіст. І назвав цей епізод "смішною провокацією" і "пранкерством чистої води".

Володимир Зеленський, Ольга Скабєєва

За його словами, пропагандисти пішли на цей хід, щоб "якось розважати і тримати свою аудиторію". "Це нормальний сценарій для серіалу. Періодично потрібно підкидати якусь тухлятину, якусь здохлятину, щоб розважати", – сказав Яковенко.

Разом з тим він запевнив: за всіма кремлівськими шоу, присвяченими Україні, стоїть "люта ненависть, постійні спроби внести розкол у внутрішню політику України, провокації, породити хаос". Зокрема є "величезне бажання, щоб Зеленський провалився у нормандському форматі 9 грудня".

Як писав OBOZREVATEL, 4 грудня пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва показала у своїй програмі "60 хвилин" сюжет про телефонну розмову нібито з президентом України Володимиром Зеленським. Вона нібито подзвонила на номер, який знайшла в "довіднику президентів України". Після короткої відповіді співрозмовника вона заявила, що президент України "страшенно делікатний і дуже тактовний".

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