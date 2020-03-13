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13 березня • оновлено в 11:55
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Станіслав Асєєв
Станіслав Асєєв
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Россия устроит очередной котел на Донбассе

14.1т
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Россия абсолютно не заинтересована в решение этого конфликта. Не знаю, что там думает Путин и его окружение, но те, кто находится в оккупационной власти Донецка и Луганска, на этом конфликте зарабатывают колоссальные деньги. Завершать войну для них нет никакого смысла. Обратите еще внимание на информационную повестку российских каналов. Вы там не увидите проблем российской глубинки, что у них света нет в деревнях или проблем пенсионеров… Там только одна Скабеева, которая круглосуточно обсуждает Донбасс и Украину. Если эти темы забрать, информационно Россия столкнется со своими собственными проблемами.

Поэтому я не вижу аргументов, чтобы Россия ушла из Донбасса и потеряла там свое влияние. Оккупированная часть Донбасса – это их регион, и это нужно признать. Какое бы политическое решение ни предлагалось, этот регион на десятилетия будет напичкан российской агентурой с идеологическим влиянием. Это нужно понимать и оставить иллюзии.

Как только Киев заговорит о плане Б, Россия устроит очередной котел на Донбассе

В Офисе президента есть некий план Б. Он озвучивался как "если мы не договоримся о политическом решении, мы будем замораживать эту ситуацию, предоставлять социальные гарантии людям, которые хотят оттуда выехать".

Мне кажется, нам нужно двигаться в этом направлении. Но как только мы озвучим такую риторику на уровне государства, начнется очередное обострение и мы можем получить очередной котел.

России эти территории не нужны, они разграблены. В Горловке вообще не осталось ни одной рабочей шахты, более того, они затоплены и не подлежат восстановлению. Донбасс России нужен только в качестве политического аргумента, такой себе ошейник на шее Украины. Но как только Украина скажет "мы отворачиваемся и делайте там, что хотите, – это оккупированная территория", нужно быть готовым к тому, что у ФСБ есть вариант. Так что план Б требует качественной проработки.

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Автор
Станіслав Асєєв Станіслав Асєєв
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Російська воєнна загроза
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Новини Росії війна
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Serov Oleg
Serov Oleg
это что за д.о.л.б.о.ё.б асеев?видно же,что он с врожденным слабоумием...
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Статья уже была ранее, но всё правильно - через Донбасс расея дёргает весь мир за яички, это её козырь...
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3
1
фил филька
фил филька
странно все говорят в0йна в0йна а ветераны ато. а где ветераны в0йны?))
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5
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