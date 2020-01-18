Скабєєва і Водонаєва публічно посварилися через "зубожіле бидло" в Росії: подробиці

Пропагандистка Ольга Скабєєва і зірка "Дому 2" Олена Водонаєва публічно посварилися через економічну політику РФ.

Скандал почався з того, що Водонаєву обурила ініціатива посилити підтримку багатодітних сімей, де вона побачила вагомі недоліки і заявила, що "зубожілі росіяни або бидло, якому вічно не вистачає на пляшку горілки, почнуть народжувати заради мільйона".

У зв'язку з цим Водонаєвій присвятили час в прямому ефірі пропагандистської програми "60 хвилин", де також показали її фотографії і відео зі зйомок для журналу Maxim.

Оголений знімок Водонаєвої показали в "60 хвилин" скріншот

Також дівчина вийшла по відеозв'язку обговорити свою позицію, але скандал лише посилився, а гості студії перейшли на крики.

Пізніше Скабеева в мережі відповіла Водонаєвій: "Називати бидлом тих, чия доля тебе хвилює – це так природно, а винна атмосфера ненависті на телебаченні, розумію. Але тим людям, яких вона хоче позбавити грошей, хвилюватися нема про що".

Ольга Скабеева instagram

Водонаєва, в свою чергу, дорікнула Скабєєвій в регулярній брехні жителям країни в прямому ефірі: "Мене дуже турбують мільйони росіян, які щодня дивляться на цю пропаганду агресії і невігластва".

Олена Водонаєва instagram

Скабєєва і Водонаєва посварилися

Як писав OBOZREVATEL, глава РФ Володимир Путін назвав моральними виродками росіян, які виступають проти підтримки сімей з дітьми. Однак незабаром нарвався на відповідь від жителів країни.

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