Скабєєва і Водонаєва публічно посварилися через "зубожіле бидло" в Росії: подробиці

Пропагандистка Ольга Скабєєва і зірка "Дому 2" Олена Водонаєва публічно посварилися через економічну політику РФ.
Скандал почався з того, що Водонаєву обурила ініціатива посилити підтримку багатодітних сімей, де вона побачила вагомі недоліки і заявила, що "зубожілі росіяни або бидло, якому вічно не вистачає на пляшку горілки, почнуть народжувати заради мільйона".
У зв'язку з цим Водонаєвій присвятили час в прямому ефірі пропагандистської програми "60 хвилин", де також показали її фотографії і відео зі зйомок для журналу Maxim.
Оголений знімок Водонаєвої показали в "60 хвилин"
скріншот
Також дівчина вийшла по відеозв'язку обговорити свою позицію, але скандал лише посилився, а гості студії перейшли на крики.
Пізніше Скабеева в мережі відповіла Водонаєвій: "Називати бидлом тих, чия доля тебе хвилює – це так природно, а винна атмосфера ненависті на телебаченні, розумію. Але тим людям, яких вона хоче позбавити грошей, хвилюватися нема про що".
Ольга Скабеева
Водонаєва, в свою чергу, дорікнула Скабєєвій в регулярній брехні жителям країни в прямому ефірі: "Мене дуже турбують мільйони росіян, які щодня дивляться на цю пропаганду агресії і невігластва".
Олена Водонаєва
Скабєєва і Водонаєва посварилися
Виявляється, наша вчорашня гостя Олена Водонаєва залишилася незадоволена ефіром, тому що ми її "закидаємо в необізнаності", а самі поводимося гірше будь-яких Хейтер, хоча її просто "турбують мільйони росіян". Називати бидлом тих, чия доля тебе хвилює - це так природно, а винна атмосфера ненависті на телебаченні, розумію. Може бути, наші експерти і справді не дотягли до "Дому-2" у своїх коментарях про Олену, але обіцяти, що вони будуть намагатися, я не готова. Політику нашої держави з підтримки материнства визначає, слава Богу, не Олена Водонаєва, і тим людям, яких вона хоче позбавити грошей, хвилюватися нема про що. А чому їй не сподобалися її ж фотографії з журналу "Максим", я не знаю. Можна сфотографуватися ще раз, якщо проблема в них.
Шалений день. Моя думка про материнський капітал виявилося занадто популярним, тому на центральних каналах деякі провідні і експерти годинами переконували один одного в тому, які жахливі і цинічні люди, які погодилися з моїми словами про аборти і маткапітале. Причому в виразах "вельмишановні" зовсім не соромилися. Більш-менш пристойно пройшов ефір на Першому каналі @ 1tv днем, і я зрозуміла це тільки після того, як увечері стався телеміст "60 хвилин" на "Росії 1" @tvrussia. Я ніколи раніше не брала участь в політичних шоу. І була здивована, коли Канал "Росія 1" ілюстрував новини про мене виключно фотографіями і відео з моїх зйомок для журналу Maxim, який (не виключаю) лежить в кожному другому столі всіх цих псевдоінтеллектуалов. Чому, якщо у мене є оголені фото в Інстаграме, я не можу говорити про те, що відбувається в країні, висловлюючи свою громадянську позицію? Що це за політичне ток-шоу, в якому 30 хвилин показують мої оголені фото? Ведуча шоу і до всього іншого політичний оглядач на хвилиночку і зовсім стверджувала в зневажливому тоні, що я працювала на ринку в Тюмені. Прикро за співробітниць тюменських ринків, я там не працювала, але якби працювала, мені було б неприємно. Якщо вас, Ольга, дійсно турбують цінності моїх 2 мільйонів передплатників, то мене дуже турбують мільйони росіян, які щодня дивляться на цю пропаганду агресії і невігластва. Єдине грубе слово, яке я використовувала, і яке викликало весь цей сир-бор - "бидло". І поки "кандидати", "депутати" і "професора" обговорювали це слово, я почула стільки Гован і жовчі, що мої Хейтер на їх фоні курять в стороні. На місці продюсерів "Росії 1", я б краще підготувала для цього ефіру сюжет, чому вся Росія потопає в оголошеннях про переведенні в готівку материнського капіталу. Про який 19 рік ви говорите? Замість цього, вони сидять у мене на сторінці і вибирають мої самі провокаційні фото і відео. На їхнє щастя, цього добра тут повно. І добре, якщо б не зробили сюжет про обнал, то хоча б не дорікали мене в "непоінформованість". (Карусель) ➡️
Як писав OBOZREVATEL, глава РФ Володимир Путін назвав моральними виродками росіян, які виступають проти підтримки сімей з дітьми. Однак незабаром нарвався на відповідь від жителів країни.
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