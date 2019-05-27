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Ситуація загострюється: в Росії злякалися "української загрози" в Керченській протоці

5.9тЧитати матеріал російською

У прикордонній службі ФСБ Росії заявили, що на україно-російському кордоні, зокрема у Керченській протоці, нібито існує загроза провокацій із боку України.

Так, глава відомства Володимир Кулішов запевнив, що напруженість зберігається саме через дії влади України, передає пропагандистське видання RT.

"Найбільш складна обстановка складалася на кримському напрямку, включаючи акваторії Чорного та Азовського морів. Особливо, після провокаційних дій групи катерів військово-морських сил і морського буксира України, які спробували 25 листопада 2018 року несанкціоновано пройти через Керченську протоку в Азовське море", – висловився він.

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Керченська протока

Керченська протока

Golos.ua

Кулішов поскаржився, що нинішнє українське керівництво обрало курс, спрямований на згортання співпраці з Росією в прикордонній сфері.

"Він супроводжується обмеженням пропуску через кордон російських громадян, нарощуванням військового та інженерно-технічного прикриття державного кордону, провокуванням конфліктних ситуацій на окремих її ділянках", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міжнародний трибунал ООН із морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українських військово-морських кораблі і відпустити 24 полонених моряків.

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Теми
Російсько-український конфліктЗагострення в Азовському морі
Місце
Росія
Теги
ФСБНовини РосіїКерченська протока
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Почему якобы, одна провокация уже была, в результате которой мокряки жрут баланду.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
И где здесь "испугались"? Просто наши службы констатировали факт того что от украинских д...ов по прежнему можно ждать любой провокации в Керченском проливе
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Юг Руси
Юг Руси
Испугались??????????????????????????????????? Обсос, уволь эту пьяную обозяну, которая заголовки выдумывает 🐵
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