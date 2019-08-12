"Ситуація серйозна!" У Росії почали бити на сполох через викид радіації

Інформація про екологічні наслідки вибуху на військовому полігоні в Архангельській області (Росія), що озвучується офіційними структурами РФ, не відповідає дійсності.

"Нічого не розкривається", – розповів OBOZREVATEL співголова російської екологічної групи "Екозахист!" Володимир Сливяк.

"Ми не можемо домогтися у Міноборони або "Росатома", скільки радіації потрапило в навколишнє середовище і що це за радіонукліди, тобто який склад. Можна лише сказати, що та інформація, яка поширюється, не відповідає дійсності. Принаймні, в частині того, що жодних шкідливих речовин в атмосферу викинуто не було. Був великий викид. Але наскільки великий, чи потрібна евакуація – цього неможливо сказати без інформації, яку просто не видають", – підкреслив еколог.

Радіація, ілюстрація Популярна механіка

У цьому контексті він нагадав: "Є дані державного радіаційного моніторингу, який в день вибуху зафіксував дуже велике підвищення радіації – приблизно в 20 разів більше, ніж природний радіоактивний фон. І це в 30 кілометрах від епіцентру. Через якусь незначну кількість радіації такого перевищення бути не може. Якщо відштовхуватися не від природного фону, а від того рівня, який вважається небезпечним, після якого треба вчиняти певні дії, то таким рівнем вважається 0,6 мікрозіверта на годину, а там було 2 микрозіверта на годину".

"Зрозуміло, що ситуація серйозна, що викид був досить значний, але що саме відбувається, сказати дуже важко, тому що це військові об'єкти. Северодвінск – це теж військове місто. Ні на цей полігон, ні в Северодвінск не пускають ніяких незалежних експертів", – констатував еколог.

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