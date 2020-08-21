Ситуация с Навальным: почему Кремль запретил транспортировку

Борис Акунін Новини Росії 14:53, 21.08.2020 Оновлено: 14:57, 21.08.2020

Ситуация с Алексеем Навальным сейчас выглядит так – не только лично для меня, а вообще извне.

1. В непреклонных омских врачей никто, конечно, не верит. Всем понятно, что транспортировку больного запретил Кремль.

2. Логическая причина может быть только одна: Навальный действительно отравлен, и в Кремле боятся, что любая неподконтрольная ему клиника сразу это обнаружит.

3. Кто организовал отравление, еще вопрос – возможно, это была чья-то самодеятельность, но если Навальный не дай бог умрет, виноват в этом уж точно будет Кремль и только Кремль, воспрепятствовавший нормальному лечению.

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