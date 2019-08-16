"Синочку, я не вірила... Буде війна!" Блогер розповів, як Донбас прозріває від пропаганди Кремля

Люди на окупованому Донбасі починають прозрівати від російської пропаганди про "солодке життя в рускому мірє" і розуміють, що війну на Донбасі із самого початку і веде саме Росія.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Денис Черкасов. Він показав сімейну переписку в Telegram матері з сином, яка живе в "ДНР". Жінка пише, що росіяни стягують важку техніку і кається, що раніше не вірила синові про військову загрозу з боку Росії.

Переписка матері і сина

"Людям вже настільки набридло nе, що відбувається, що вони проклинають все, що пов'язано з рускім міром. Вони бояться, адже РФ знову стягує в мирні населені пункти "молодих республік" важку техніку. Судячи із переписки, помітно, що жінка прозріває і нарешті розуміє, що війну на Донбасі почала і веде саме Росія. Нарешті люди задумалися, звідки у шахтарів танки, нова зброя, форма і екіпірування виробництва "MADE IN RUSSIA", – підкреслив блогер.

Новини На Донбасі засікли новітню військову техніку Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали відео, на якому мародери орудують в зруйнованих обстрілом терористів багатоповерхівках в окупованому Донецьку.

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