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"Синочку, я не вірила... Буде війна!" Блогер розповів, як Донбас прозріває від пропаганди Кремля

8.7т Читати матеріал російською

Люди на окупованому Донбасі починають прозрівати від російської пропаганди про "солодке життя в рускому мірє" і розуміють, що війну на Донбасі із самого початку і веде саме Росія.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Денис Черкасов. Він показав сімейну переписку в Telegram матері з сином, яка живе в "ДНР". Жінка пише, що росіяни стягують важку техніку і кається, що раніше не вірила синові про військову загрозу з боку Росії.

Переписка матері і сина

Переписка матері і сина

"Людям вже настільки набридло nе, що відбувається, що вони проклинають все, що пов'язано з рускім міром. Вони бояться, адже РФ знову стягує в мирні населені пункти "молодих республік" важку техніку. Судячи із переписки, помітно, що жінка прозріває і нарешті розуміє, що війну на Донбасі почала і веде саме Росія. Нарешті люди задумалися, звідки у шахтарів танки, нова зброя, форма і екіпірування виробництва "MADE IN RUSSIA", – підкреслив блогер.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали відео, на якому мародери орудують в зруйнованих обстрілом терористів багатоповерхівках в окупованому Донецьку.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі російська пропаганда
Місце
Україна Донецьк
Теги
Новини ДНР Новини Донбасу Новини Росії пропаганда
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
так получается что только сейчас стягивают... а как же предыдущие 5 лет?
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Юг Руси
Юг Руси
А это точно "Телеграмм"? Не "Ватсап"? А? И как он умудрился частную переписку "нарыть"? А может он сам с собой переписывался? ))))))
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a alexeyon
a alexeyon
Юг Руси, сами с собой переписываются троляки шестерки пригожина как ты.
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Таких "переписок" я могу по сотне в день валять.
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