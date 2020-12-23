Якщо революцію Переваги в Україні створили печеньки, куплені Вікторією Нуланд на Хрещатику, то сині труси Навального якщо і не зроблять революцію в РФ, то однозначно прискорять в ній транзит влади. Підозрюю, що Навальний купував труси в Москві, а не у Вашингтоні, тому про іноземне втручання говорити нелогічно.

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В операции с отравлением Навального всё начинает идти не совсем так, как изначально планировалось. Изначально представлялось, что выздоровевший Навальный всего лишь задвинет своей фигурой всё старую оппозицию в лице Ходорковского, Каспарова и других на совсем задний план. На такой задний, что они на его фоне будут смотреться почти как в 1918 г. народовольцы Герман Лопатин и Вера Засулич на фоне Ленина и Троцкого. Люди они были уважаемые, но большевики отводили им лишь места "свадебных генералов" в своих праздничных президиумах. Эта часть плана, безусловно, уже работает и ещё сработает по-крупному.

В глазах всех, прежде всего Запада, выздоровевший Навальный должен стать той самой безальтернативной альтернативой любому политику на России от Путина до Ходорковского или от Ходорковского до Путина. Поэтому и недоотравили, – его "воскрешение" было такой же частью плана, как и "воскрешение" Аркадия Бабченко в операции СБУ. Московиты не в первый раз скопировали украинское ноу-хау, подобно тому, как они это сделали с "детьми войны" Ющенко, Нацгвардией 2014 г. и т.д. Перефразируя летопись, можно сказать, что СБУ стала в данном случае "матерью идей" для российских спецслужб. Но если в случае Бабченко кровь заменили томатной пастой, то в случае Навального яд "Новичок" был настоящим, лишь в малой дозе. Вот такие они, суровые русские парни.

Не удивительно, что Навальный тоже сурово обиделся на отравителей и начинает вести себя не совсем по сценарию. Взял и позвонил одному из них и прямо задал логичный вопрос: "Почему операция пошла не по плану и не отравили насмерть?". Этот отравитель проходит в расследовании Bellingcat и остальных как специалист по ядам, и он полагал, что беседует не с Навальным, а с крутым проверяющим из самых-самых верхов ФСБ. Специалист около 20 минут жался и мялся, отвечая на вопросы Навального, а в финале беседы выдал заключение, что "клиент" не умер, поскольку самолёт посадили принудительно в Омске, а не по плану в Москве, и медики со "Скорой помощи" правильно поставили диагноз, и у них, надо же, было с собой противоядие от "Новичка". Не случись всего этого, затянись пребывание Навального без спасительного укола ещё на полчаса, и операция прошла бы согласно плану. Причина её провала – не халатность, а цепочка непредусмотренных случайностей: экстренная посадка самолёта в Омске и т.д.

Растроганный Навальный по окончанию разговора со своим отравителем эмоционально произнёс похвальную оду российским лётчикам и врачам, по итогам которой резюмировал, что хороших людей больше, чем плохих. Видеозапись разговора с отравителем по имени Кудрявцев Константин Борисович он опубликовал в Ютубе 20 декабря.

Всего через три дня после пресс-конференции Путина, на которой тот даже не отрицал причастность своих спецслужб к этому отравлению, чем сильно огорчил всю оппозиционную публику с каналов "Дождь" и "Эхо Москвы". Эта публика негодовала и недоумевала, почему он не озвучил какую-нибудь приличную версию и не пытался замести следы. Ведь мог, как Сталин, сказать, что убийство Троцкого – это результат разборок спецслужб Запада и их наймытов, и СССР к нему не причастен. Мало кто поверил бы Путину, зато выглядело бы естественно и привычно для России: нас там нет, и отстаньте. Все всё правильно поняли бы. "Оппозиция" на каналах "Газпрома" привычно разоблачала и обличала бы Путина и власть, а так её принудили к нестандартным ответам и действиям. "Оппозиция" сколько не тужилась, но не смогла изобразить ничего кроме обиды на власть за то, что та не врёт, и недоумения по этому поводу. "Оппозиция" на фоне Путина, самоуверенно признающего убийство, выглядит не только растерянно, но и жалко, если не предполагать, что она просто расшифровывает для совсем тупых его ответы.

После пресс-конференции 17 декабря рядом с вопросом, почему отравление Навального для спецслужб прошло так неудачно для них повис новый вопрос, почему Путин не стал отрицать их причастность к этому убийству?

Навальный, чтобы помочь Путину ответить на оба эти вопроса в воскресенье 20 декабря позвонил с утра Кудрявцеву по его обычному телефону, номер которого якобы купил у кого-то в ФСБ. Сотрудник ФСБ Кудрявцев для приличия слегка покочевряжился, что ему звонят с такими вопросами не по спецсвязи, а по обычному телефону, но быстро пошёл на контакт и разговорился. Кудрявцев ответил на оба вопроса так, как его и инструктировали, готовя к разговору с Навальным.

Он объяснил, что провал вызван случайностями, а не бардаком в органах, и намекнул, что Навальный просто фартовый и с "чуйкой", что очень уместно на фоне темы об удаче, которая систематически изменяет Путину. Кудрявцев также продолжил линию Кремля на признание факта попытки убийства Навального сотрудниками ФСБ, которую запустили через Путина двумя сутками раньше. Путин по своему статусу не мог на пресс-конференции сказать прямо, как в финале детектива: "Да, это я приказал отравить Навального". За него это два дня делала оппозиция на каналах "Газпрома", а на третий день сделали Навальный с Кудрявцевым.

Рассказ Кудрявцева – это то чистосердечное финальное признание преступника, которого так не хватало данному детективу, и которое не мог полноценно озвучить актёр, играющий роль Путина. Кремлёвские "старцы" посредством беседы Кудрявцева с Навальным ввели окончательно в информационный оборот нужную им версию события. Теперь даже у самых законченных путинистов не должно остаться сомнений в том, что это Путин приказал ФСБ отравить Навального и что Россией управляет конкретный убийца. Именно конкретный, так как хотел убить конкретно Навального, а не почти абстрактных украинцев, когда посылал набожного христианина Гиркина в Украину нарушать заповедь "Не убий". В представлении "старцев", украинцы – это аморфная политическая статистика, а убийство Навального как гражданина РФ – это конкретная статья из её "Уголовного кодекса". За них разный спрос и резонанс тоже разный.

Теперь в послужном списке Путина есть широкий набор самых разных преступлений от финансовой подпитки из бюджета законных и внебрачных дочерей до убийства гражданина РФ. Причём убийства однозначно доказанного признанием Кудрявцева, чего нет в случае с убийством Немцова. Пожалуй, единственного, чего нет в этом списке, так каннибализма, который значился за Бокассой, императором Центральноафриканской республики, где с 20 декабря официально 300 российских военных инструкторов сражаются с повстанцами на стороне его преемников. "Добрые русские люди" из компании "Вагнер", давно воюющие там, в их число не входят.

Если политическому классу РФ этого покажется мало для выселения Путина из Кремля, то может появиться и русская версия каннибализма в виде крови младенцев, использованных в оккультных ритуалах. Тех самых, о пристрастии к которым обитателей Кремля больше года рассказывает профессор Соловей, черпающий информацию из своих знаменитых источников. Но кровь младенцев припасена на самый крайний случай. Для ухода Путина должно хватить и того, что уже озвучено.

Вдобавок, сам Путин 21 декабря очень кстати усугубил признание Кудрявцева речью на расширенной коллегии Минобороны РФ. Он сообщил генералам и полковникам, что им следует готовиться к отправке в Закавказье, на Ближний Восток и в Африку, поскольку везде обостряются конфликты и без "добрых русских людей" не разобраться. Шойгу на следующий день развил тему и доложил Путину, что авиация РФ вместе с китайской слетала к берегам Южной Кореи, вынудив ту поднять на перехват свою авиацию. Авиация США эту вылазку игнорировала.

Путин и Шойгу набросали захватывающую дух картину большой войны, состоящей на первом этапе из серии малых войн в самых разных широтах. Сделали это не на тайном заседании, а на расширенной коллегии, чтобы узнали все. В унисон ей в США в эти дни заговорили о самых решительных санкциях против РФ за кибератаки, а в Великобритании, Швеции и других странах о реальности российской военной угрозы им. Это, конечно, не кровь младенцев в оккультных практиках Кремля, но тоже круто, поскольку касается почти каждого россиянина, а не только военных, которым предложено расширить географический кругозор и убыть в путешествия.

Появляется то, чего не было в списке у Бокассо – организация мировой войны. Империя Бокассо не могла себе позволить её по техническим причинам. России и Путину ресурсы это позволяют. Но есть серьёзные сомнения, что большинство россиян, включая военных, хотят ехать воевать хотя бы в Закавказье, а не то что в Африку. Правда, желание сбежать куда-нибудь на войну от вечной российской скуки всегда было свойственно россиянам, пусть и не всем, и многим реализовать его мешала лишь лень.

Но в 2014-2016 гг. все, действительно желавшие его реализовать, самореализовались в Украине, а остальные и до неё не доехали. Сейчас таких ещё меньше, и тут очень кстати появляются синие трусы Навального, которые позволяют отправить Путина если не в рай, то в Сенат на политическую пенсию, и этим избавить себя от поездки в Африку, Закавказье и на Ближний Восток. Эту возможность нельзя упускать и самое время запускать транзит власти, как выражаются на России.

Синие трусы стали ключевым моментом в беседе Кудрявцева и Навального, который под них сделал даже коллаж. Кудрявцев поведал, что группа отравителей дважды работала с трусами, майкой и носками Навального, оставленными им в гостинице в Томске. До них с этими вещами поработало местное ФСБ – взяло и постирало, чтобы удалить остатки яда, который мог на них остаться с выделениями пота, мочи и крови. Местные передали эти вещи московским фэсбэшникам мокрыми, чтобы те видели, что они старались. Затем москвичи ещё раз брали их у местных уже сухими, чтобы сделать анализы и на 101% убедиться, что следов яда на них нет. Сам Навальный подсунул Кудрявцеву малоупотребительное слово гульфик, очень к месту вспомнив его, несмотря на проблемы с памятью из-за отравления. Вряд ли 99,99% россиян скажут, что такое гульфик, не заглянув в Википедию. Навальный смог, и поэтому достоин стать президентов РФ.

Весь эпизод с трусами прекрасно иллюстрирует, что и отравление, и телефонный звонок Кудрявцеву, и признание того, – всё это постановка в большой операции "Транзит власти".

"Старцам" нужно снять бренд "Путин" и распустить всю труппу актёров, играющих его. Отравление Навального сильный инструмент для этого, поскольку ставит россиян перед фактом: ими управляет убийца. Проблема в том, что большинству россиян пофиг, хоть монстр с тремя головами, лишь бы их кормил. Это древняя проблема – большинство рабов голосует за хозяев, а Спартаки исключение. Поэтому античные и прочие демократы и не давали права голоса рабам, чтобы рабовладельцы не побеждали убедительно на выборах. Донбасские рабы это правило замечательно подтверждают, но авторам "Транзита власти" совсем не нужно в данный момент нытьё российских рабов "Верните Путина". Хватает и нытья "Воскресите Сталина". Поэтому приходится рассказывать рабам о дочерях Путина, кооперативе "Озеро" и прочем, а также делать постановку с отравлением Навального, который таки по-настоящему обиделся, поскольку чуть переборщили бы с дозой и он уже был бы в раю.

С трусами перестарались и вышел прокол. Хотели, чтобы убедительно, с деталями, а вышло, как всегда. Получилось, что Навальный во всех гостиницах оставляет свои трусы, а за ними охотится ФСБ. Странная привычка у Навального. Ещё более странно, что ФСБ их стирает, чтобы смыть следы преступления так, как будто вся международная общественность знает, что в томской гостинице должны остаться лежать трусы Навального и Конгресс США непременно потребует сделать им экспертизу, и носкам тоже. В чём будет поддержан ЕС и лично Меркель, которая без этой экспертизы совсем заморозит "Северный поток-2".

Эпизод с трусами не единственная иллюстрация постановочности всего этого, но в итоге синие трусы Навального таки разносят Кремль в рамках операции "Транзит власти". О том, что решение о снятии бренда "Путин" принято уже окончательно и большинством в Кремле свидетельствует также и последнее интервью Гиркина под заголовком "Пародия на 1937 г.?". Это интервью было анонсировано на 15 декабря в узких кругах не меньше, чем выступление Путина 17 декабря, но началось с полуторачасовым опозданием. Гиркин на нём был сильно подавленным и лишённым обычной своей уверенности в оценках и прогнозах. Уныло сказал, что ему предлагают баллотироваться в Госдуму от будущей партии русских националистов. Было понятно, что накануне интервью с ним был серьёзный инструктаж, на котором сказали, что вопрос о транзите решён и обсуждению не подлежит. Решён не так, как хотелось Гиркину и никакого второго 1937 г. не будет. Второго ГКЧП тоже. Если хочешь остаться на плаву, то выдвигайся в Госдуму и играй по правилам. Всё, синие трусы Навального вместо занавеса над Кремлём.