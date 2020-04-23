Одіозна російська пропагандистка, головна редакторка "Russia Today" Маргарита Симоньян заявила про бажання захопити українську Одесу.

Амбіціями рупорка Кремля поділилася у своєму Twitter. Вона повідомила, що під час карантину переглядає українофобську стрічку "Ліквідація" та виявила бажання "повернути Одесу".

"Переглядаємо в ізоляції "Ліквідацію". Який же блискучий серіал. Одесу б теж повернути, звичайно", – написала Симоньян.

Водночас, випад пропагандистки не лишився без уваги у соцмережі. Коментатори з іронією поставилися до амбіцій Симоньян.

"Так навіщо Одесу? Одеса на місці, Крим треба повернути", "Ех, повернути б ті часи, коли на світі не було Симоньян! І коли не було Соловйова теж би повернути, звичайно", "Вона хоче собою заср*ти це прекрасне місто" , "Кору від дерева тобі, а не Одесу", "Возвращателі" блд! Ви за Крим вже майже з голою ср*кою залишилися, а спробуєте в Одесу полізти – будете по всій Червоній площі розвішані по стовпах у вигляді гірлянд, де найпочесніше місце буде для хйла, а зовсім поряд з ним будуть висіти все пропагандони з Марго!", "Симоньян би до Вірменії повернути. Та не візьмуть, навіть з доплатою", "А тебе ліквідувати", – пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно скандальний режисер Тигран Кеосаян (чоловік Симоньян) нахабно заявив, що Україна нібито є частиною Росії, а не самостійною державою.