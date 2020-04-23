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23 квітня • оновлено в 19:42
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Симоньян зацькували за заклик "повернути Одесу"

6.3т
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Одіозна російська пропагандистка, головна редакторка "Russia Today" Маргарита Симоньян заявила про бажання захопити українську Одесу.

Амбіціями рупорка Кремля поділилася у своєму Twitter. Вона повідомила, що під час карантину переглядає українофобську стрічку "Ліквідація" та виявила бажання "повернути Одесу".

"Переглядаємо в ізоляції "Ліквідацію". Який же блискучий серіал. Одесу б теж повернути, звичайно", – написала Симоньян.

"Будете по Червоній площі розвішані!" Пропагандистку Путіна зацькували за заклик "повернути Одесу"

Водночас, випад пропагандистки не лишився без уваги у соцмережі. Коментатори з іронією поставилися до амбіцій Симоньян.

"Так навіщо Одесу? Одеса на місці, Крим треба повернути", "Ех, повернути б ті часи, коли на світі не було Симоньян! І коли не було Соловйова теж би повернути, звичайно", "Вона хоче собою заср*ти це прекрасне місто" , "Кору від дерева тобі, а не Одесу", "Возвращателі" блд! Ви за Крим вже майже з голою ср*кою залишилися, а спробуєте в Одесу полізти – будете по всій Червоній площі розвішані по стовпах у вигляді гірлянд, де найпочесніше місце буде для хйла, а зовсім поряд з ним будуть висіти все пропагандони з Марго!", "Симоньян би до Вірменії повернути. Та не візьмуть, навіть з доплатою", "А тебе ліквідувати", – пишуть в мережі.

"Будете по Червоній площі розвішані!" Пропагандистку Путіна зацькували за заклик "повернути Одесу"
"Будете по Червоній площі розвішані!" Пропагандистку Путіна зацькували за заклик "повернути Одесу"
"Будете по Червоній площі розвішані!" Пропагандистку Путіна зацькували за заклик "повернути Одесу"
"Будете по Червоній площі розвішані!" Пропагандистку Путіна зацькували за заклик "повернути Одесу"
"Будете по Червоній площі розвішані!" Пропагандистку Путіна зацькували за заклик "повернути Одесу"
"Будете по Червоній площі розвішані!" Пропагандистку Путіна зацькували за заклик "повернути Одесу"
"Будете по Червоній площі розвішані!" Пропагандистку Путіна зацькували за заклик "повернути Одесу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно скандальний режисер Тигран Кеосаян (чоловік Симоньян) нахабно заявив, що Україна нібито є частиною Росії, а не самостійною державою.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Маргарита Сімон'ян
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Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
украинофобский фильм- вы совсем головой ударились?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
...будете по всей Красной площади развешены - это из серии украинские танки на Красной площади?)))) Не знаю как вам а мне уже страшно)))))
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Эль Кaцап
Эль Кaцап
Захаров Дмитрий, животное - ты уже много раз обделался. Тебя и твоему нороту не впервой. Воняет от тебя, скот.
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Захаров Дмитрий, Не обосрись.
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3
1
Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
А что "украинофобского" в Ликвидации?
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Тарас Понадусеров, там же в конце "героев украины" рылом в песок уложили.
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