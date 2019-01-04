МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Новини Росії

Дмитро Гудков
Дмитро Гудков
Всі статті автора

Силовики скрывают от Путина совершенные теракты?

6.7тЧитати матеріал російською

Сложим два и два. Убедительную версию о теракте в Магнитогорске и визит туда Путина сразу в день взрыва. Не получается четыре. Понятно, что Путин, от которого даже ветеранов на Красной площади отгоняют, на место теракта с непойманными террористами никогда не полетел бы. Значит, просто взрыв газа? Или…

Или – не доложили. Представим такую ситуацию. Все же теракт. ФСБ понимает, что проморгала и сейчас полетят звезды и головы. Что нужно сделать? – Доложить о бытовой версии. Кто может подумать, что Путин, который всегда прятался в дни трагедий, вдруг возьмет и отправится из Москвы сочувствовать жертвам, да еще и 31 декабря? Никто не может подумать, докладная "у нас все под контролем" уходит в Кремль – и какой-то некстати догадливый пиарщик из АП решает – а не поднять ли прямо сейчас шефу рейтинг? Пусть покажет, что ничего человеческое ему не нуж… то есть не чуждо.

Силовики скрывают от Путина совершенные теракты?

Итого: Путин летит в Магнитогорск, вся сотня следователей стоит на ушах, теперь информацию о теракте нельзя выдавать под страхом смертной казни. Это же не просто прозевали преступление – это же подставили под вероятный удар первое лицо. Поэтому такая мертвая тишина на фоне стрельбы вокруг маршрутки, поэтому ни одного опровержения или комментария от силовиков. Только слово "теракт", только намек – и папочка ляжет на стол. А если про теракт официально молчать – никакой папочки не будет.

Новини
Взрывы домов в России продолжаются

Так что, возможно, мы наблюдаем борьбу бульдогов под ковром, заинтересованных в том, чтобы начальник никогда в жизни не узнал, что его подставила спецслужба.

Начальник и не узнает. Смартфона у него нет, в папочки лишнего не положат, Киселев по телевизору не скажет – шито-крыто.

Звучит абсурдно, но сколько раз мы уже видели, как Путиным манипулируют – до смешного. Вспомните, как Минобороны показывало ему американцев в Афганистане и выдавало это за действия российских войск в Сирии. Если можно Шойгу, то почему нельзя всем остальным, начиная с Бортникова? Выстроить для престарелого диктатора виртуальный мир, в котором он бомбит США нарисованными ракетами на 27 махов, – задача ничуть не сложнее, чем умолчать об одном теракте.

Не зря же Песков недавно объяснял, что "иметь смартфон – это такой добровольный эксгибиционизм, полная прозрачность. Этого не должно быть у президента, тем более такой страны, как Россия. И у такого президента, как Путин".

Все написанное выше, конечно, только версия. Но противоречий я в ней, как ни ищу, найти не могу. И даже не знаю, хорошо это или нет.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Дмитро ГудковДмитро Гудков
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
терактРосіяНовини Росії
Джерело
Джерело:Facebook Дмитрий Гудкова
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
2
6
Смішно
13
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Березовский взрывал дома.Гудков взрывает дома. Ничего не меняется
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Колесников Владимир
Колесников Владимир
А это не тайна даже на России. Там на всех сайтах люди пишут, что это Вофка устроил. Рейтинг падает, надо себя народу показать и напомнить о врагах, которых он одной левой в сортире.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Колесников Владимир, проблема не в том, что сейчас кацапы пишут про падение ретингов, проблема в том что те кто пишут они же в 14-м Ху*лу рейтинг и поднимали, с воплями "Крымнаш" "Даёшь Навароссию"..... Есть такое понятие - коллективная ответственность, Ху*ло им "рай" обещал, вот сейчас и организовать...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Какой же должен быть мозг у человека, что бы в нём сформировался подобный бред?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
2 из 4 ответов | показать все
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Pechenyuk Oleksandr, ну вы уже надумали как лепить петухов из говна. Самое смешное это видеть как вы, необразованные и безграмотные островитяне с кольцами в грязных носах, пытаетесь походить на образованных людей.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Carpenter Oleg, московітам думати протипоказано, моск закипає
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наші блоги