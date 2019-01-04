Сложим два и два. Убедительную версию о теракте в Магнитогорске и визит туда Путина сразу в день взрыва. Не получается четыре. Понятно, что Путин, от которого даже ветеранов на Красной площади отгоняют, на место теракта с непойманными террористами никогда не полетел бы. Значит, просто взрыв газа? Или…

Или – не доложили. Представим такую ситуацию. Все же теракт. ФСБ понимает, что проморгала и сейчас полетят звезды и головы. Что нужно сделать? – Доложить о бытовой версии. Кто может подумать, что Путин, который всегда прятался в дни трагедий, вдруг возьмет и отправится из Москвы сочувствовать жертвам, да еще и 31 декабря? Никто не может подумать, докладная "у нас все под контролем" уходит в Кремль – и какой-то некстати догадливый пиарщик из АП решает – а не поднять ли прямо сейчас шефу рейтинг? Пусть покажет, что ничего человеческое ему не нуж… то есть не чуждо.

Итого: Путин летит в Магнитогорск, вся сотня следователей стоит на ушах, теперь информацию о теракте нельзя выдавать под страхом смертной казни. Это же не просто прозевали преступление – это же подставили под вероятный удар первое лицо. Поэтому такая мертвая тишина на фоне стрельбы вокруг маршрутки, поэтому ни одного опровержения или комментария от силовиков. Только слово "теракт", только намек – и папочка ляжет на стол. А если про теракт официально молчать – никакой папочки не будет.

Новини Взрывы домов в России продолжаются

Так что, возможно, мы наблюдаем борьбу бульдогов под ковром, заинтересованных в том, чтобы начальник никогда в жизни не узнал, что его подставила спецслужба.

Начальник и не узнает. Смартфона у него нет, в папочки лишнего не положат, Киселев по телевизору не скажет – шито-крыто.

Звучит абсурдно, но сколько раз мы уже видели, как Путиным манипулируют – до смешного. Вспомните, как Минобороны показывало ему американцев в Афганистане и выдавало это за действия российских войск в Сирии. Если можно Шойгу, то почему нельзя всем остальным, начиная с Бортникова? Выстроить для престарелого диктатора виртуальный мир, в котором он бомбит США нарисованными ракетами на 27 махов, – задача ничуть не сложнее, чем умолчать об одном теракте.

Не зря же Песков недавно объяснял, что "иметь смартфон – это такой добровольный эксгибиционизм, полная прозрачность. Этого не должно быть у президента, тем более такой страны, как Россия. И у такого президента, как Путин".

Все написанное выше, конечно, только версия. Но противоречий я в ней, как ни ищу, найти не могу. И даже не знаю, хорошо это или нет.

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