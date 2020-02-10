"Сильно зв'язані": Лавров відзначився нахабною заявою про Україну

Росія не проти обмінятися послами з Україною, щоб повноцінно відновити дипломатичні відносини з Києвом.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю "РГ". Він додав, що, незважаючи ні на що, між державами існує сильний зв'язок.

"Це не через нас: українська сторона відкликала посла, погрожувала розірвати дипвідносини. Зараз, правда, начебто хтось там згадував про ймовірність рішення Зеленського повернути послів. Ми будемо не проти. Наші країни навіть в нинішніх умовах сильно взаємопов'язані в економіці, в сфері транспорту, в гуманітарних справах, в сімейних зв'язках", – сказав Лавров.

Він підкреслив, що "нерозумно постійно зводити якісь бар'єри".

"Те для авіасполучення, потім для залізничного транспорту та й просто для спілкування. Хтось з'їздив до Криму, і все – людину викреслять зі списку тих, з ким українці можуть не те що тиснути руки, а взагалі навіть зустрічатися. Це дикість, націонал-радікалізм ультрарозливу", – заявив Лавров.

Лавров захотів обмінятися послами з Україною

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лавров заявив, що нібито "русофобія в Україні вбивалися свідомо і послідовно" задовго до подій 2014 року.

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