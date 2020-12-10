Нещодавно багато ЗМІ, блогери і просто користувачі були схвильовані новинами про те, що у Волгоградській області почалося розслідування фактів геноциду мирного населення СРСР під час Другої світової війни. На допит викликаються (або запрошуються, як поправляються представники відповідних органів) ветерани Другої світової війни та інші свідки злочинів нацистів. Все тут же кинулися обговорювати цю новину і, як зазвичай, сміятися над дурними силовиками і вижив з розуму Путіним. Чергова дурість, ну такі вже тупі в Росії держоргани, що поробиш ... і майже ніхто не поставив питання: "А навіщо це насправді потрібно російської влади?"

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А ведь это не первый подобный случай, просто общественный резонанс набирает обороты. На самом деле, существует целый Всероссийский проект “Без срока давности: трагедия мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945”, и Следственный комитет РФ весьма активно принимает участие в этом проекте. Первое уголовное дело было заведено ещё в 2019 году, когда в деревне Жестяная Горка Новгородской области были найдены останки людей, убитых в ходе нацистских карательных операций. С тех пор подобные дела ведутся в разных регионах России, а в рамках проекта предусмотрены и выставки, и документальный фильм…

Целью этих уголовных дел является признание вины гитлеровской Германии именно в геноциде. И звучат разные характеристики: “геноцид народов СССР”, “геноцид советского народа”, “геноцид славян”, “геноцид славянских народов” – кому как ближе. Такие дела не заводятся по инициативе снизу, не тот масштаб заявлений – это вам не “дурачки-чиновники на местах”.

Так всё-таки зачем? Спустя столько лет бередить старые раны, тормошить ветеранов, доживающих свои последние годы, обострять отношения с Германией, да и с Европой в целом… Вот в том-то и дело. Не может Путин не ворошить муравейник людских обид, замешанных на крови и смерти, потере родных и близких в нашем прошлом.

Путин черпает свою силу именно в прошлом, это давно известно. Всё хорошее у него из прежних эпох – это и генетический код россиян, и героизм, и победы в больших и малых войнах, и так далее, и так далее. И то основное, на чём здесь строится идеологическое объединение россиян – это, конечно, победа СССР во Второй мировой войне. Афганистаном и Чечнёй особо не погордишься, слишком много чёрных пятен. Но та победа, главная, всё дальше и дальше. Всё меньше школьников помнят, кто вообще с кем воевал, когда она началась и когда закончилась… И крупный юбилей уже отгремел недавно, да и то не так помпезно, как планировалось – коронавирус помешал. А использовать тему-то надо, иначе люди возьмут и посмотрят вокруг себя, и тогда увидят развал, беззаконие и нищету основной массы населения. Надо их отвлечь.

А то что же это получается: у евреев есть свой Холокост, у украинцев – Голодомор, а чем же Россия хуже? Граждане должны быть очень сильно обижены на соседей, чтобы не видеть преступлений Путина. А то ведь скоро они опомнятся и скажут: “Товарищ Путин, а почему вы валите всё на “лихие 90-е”, которые давно прошли, и в чьей команде вы сами были в эти пресловутые 90-е?”

Можно было бы много чего вспомнить. Например, ужасный голод в Поволжье и в других регионах сначала в 1921-1922 гг., а затем в 1932-1933 гг. Да только вот неудобно как-то получается: сама же советская власть и морила голодом свой же народ, пшеницу изымая и хлоркой мясо засыпая. Тут даже националистам разным сказать нечего: убивали и вынуждали умирать русских никак не меньше, чем другие народы.

А можно ещё находить героев в прошлом, желательно военных, чтобы их примером… да вот только тоже выходит всё как-то не очень. Возьмёшь какого-нибудь маршала, ну вот того же невинно убиенного Тухачевского, и такой уж он умный и пригожий, аж светится... Чем не герой? Да ещё и жертва. Но опять же какие-нибудь блогеры с журналистами докопаются до того, что травил товарищ маршал тамбовских мужичков газом, когда те советскую власть поменять решили. Не тем газом, который в трубах сейчас, а тем, который в пушечных снарядах. И сразу как-то героизм меркнет… И так куда ни ткни, вот и остаётся Великая Отечественная. Там если кто какой факт раскопает, то на него сразу накинутся: не трожь святое. Да ещё и комиссии всякие по противодействию искажениям истории не дремлют. Так что тут можно выкапывать кости сколько угодно, чтобы для себя что-то выгодное накопать.

От себя могу добавить, что в кадровой Красной Армии, которая попала под первый удар Германии, воевали два моих прадеда. Один, командир танкового батальона, сгорел в танке 16 июля 1941 года под Ярцево. Второй, старший сержант, пехотинец, погиб 21 июля 1941 года на полях Украины. А в 1942 году погиб в Сталинградской битве мой третий прадед. Он жил и работал в Сталинграде и там же погиб бойцом дивизии народного ополчения.

Я мог бы задать российским историкам немало вопросов. Например, зачем Сталин с Жуковым выдвинули массу войск к государственной границе в мае-июне 1941 года? Или зачем они заполонили самолётами прифронтовые аэродромы так, что они могли набирать высоту только лишь уже над чужой территорией? Или же вот ещё: для чего эти товарищи собрали ничем не прикрытую массу танков и эшелоны стратегических грузов у границ? Может, они совсем не к той войне готовились? Не готовятся так к оборонительной войне, а вот к наступательной – именно так. Ведь никто до сих пор с позиций логики и разума не объяснил причин катастрофического поражения СССР первых месяцев войны, и разговорами о глупости Сталина здесь не отделаешься – слишком всё серьёзно.

Но это тема для отдельной статьи, и не для одной. А по теме этой статьи скажу следующее: хотя мои предки умирали и страдали в этой ужасной войне, я не держу ни на кого зла. К тому же, если говорить о немцах, то они уже каялись и просили прощения много раз. И я не хотел бы, чтобы в этой людской боли копались своими грязными лапами Путин и его приспешники, выискивая для себя выгоду и рассылая своим пропагандистам новые инструкции. Пусть мёртвые покоятся с миром, и пусть больше не будет такой войны на Земле. Может быть, пора жить настоящим и будущим, учась на прошлом?