Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Сил вже немає. Допоможіть!" Росіяни задихаються від пожеж в Сибіру: в мережі істерика

2.9т Читати матеріал російською

Імла від масштабних лісових пожеж на сході Росії дійшла до Евінского району.

Місцеві жителі активно публікують в соціальних мережах відповідні фото, зроблені переважно в період з 8 по 10 серпня.

На фото видно, як затягнуло димом селище Байкин, через що люди змушені носити захисні маски. Люди скаржаться на головні болі і нестерпний запах, а також закликають владу вирішити проблему.

Новини
Україні пощастило: названо наслідки пекельних пожеж у Сибіру

"Знову все погано. Від диму болить голова і дере горло. На цьому цензурні слова закінчилися", - написала в Instagram Аліна Власова.

"Коли це все закінчиться вже? Сил немає вже ніяких. В офісі працювати неможливо, пахне гаром. На вулиці ще гірше. Голова болить і нудота від цього диму. Допоможіть хоч хто-небудь. Люди в масках ходять. Що буде далі?" - пише Ольга Абдулахімова.

"Сил вже немає. Допоможіть!" Росіяни задихаються від пожеж в Сибіру: в мережі істерика

Instagram

"Сил вже немає. Допоможіть!" Росіяни задихаються від пожеж в Сибіру: в мережі істерика

Instagram

"Сил вже немає. Допоможіть!" Росіяни задихаються від пожеж в Сибіру: в мережі істерика

Instagram

"Сил вже немає. Допоможіть!" Росіяни задихаються від пожеж в Сибіру: в мережі істерика

Instagram

"Сил вже немає. Допоможіть!" Росіяни задихаються від пожеж в Сибіру: в мережі істерика

Instagram

"Сил вже немає. Допоможіть!" Росіяни задихаються від пожеж в Сибіру: в мережі істерика

Instagram

"Сил вже немає. Допоможіть!" Росіяни задихаються від пожеж в Сибіру: в мережі істерика

Instagram

"Сил вже немає. Допоможіть!" Росіяни задихаються від пожеж в Сибіру: в мережі істерика

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше моторошну пожежу в Сибіру показали з космосу. При цьому в NASA заявили, що дим від масштабних лісових пожеж досяг узбережжя Аляски і частини західного узбережжя Канади.

В кінці липня пожежі охопили 3 мільйони гектарів тайги. Ще в перший їх тиждень рятувальники зафіксували 500 осередків загорянь. Зокрема, пожежі вирують в Іркутській області (700 тисяч га), Красноярському краї (більше 1 мільйона га) і Якутії (1,2 мільйона га).

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
6
7
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Разумовская Лиза
Разумовская Лиза
ПОЕЗЖАЙТЕ В КРЫМ --вы же радовались что он ваш !
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Петрова Ольга
Петрова Ольга
царь в крыму катает на байке фаворита гоблина , залдостан в соплях и слезах ревнует . на дуэль гоблина зовет . а вы рабы ---дым туман радиация , ЗДЕСЬ ЛЮБОВЬ И ДРАМА ЛЮБОВНАЯ ОТЦЕПЫТЕСЬ
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...