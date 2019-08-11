"Сил вже немає. Допоможіть!" Росіяни задихаються від пожеж в Сибіру: в мережі істерика

Імла від масштабних лісових пожеж на сході Росії дійшла до Евінского району.

Місцеві жителі активно публікують в соціальних мережах відповідні фото, зроблені переважно в період з 8 по 10 серпня.

На фото видно, як затягнуло димом селище Байкин, через що люди змушені носити захисні маски. Люди скаржаться на головні болі і нестерпний запах, а також закликають владу вирішити проблему.

"Знову все погано. Від диму болить голова і дере горло. На цьому цензурні слова закінчилися", - написала в Instagram Аліна Власова.

"Коли це все закінчиться вже? Сил немає вже ніяких. В офісі працювати неможливо, пахне гаром. На вулиці ще гірше. Голова болить і нудота від цього диму. Допоможіть хоч хто-небудь. Люди в масках ходять. Що буде далі?" - пише Ольга Абдулахімова.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше моторошну пожежу в Сибіру показали з космосу. При цьому в NASA заявили, що дим від масштабних лісових пожеж досяг узбережжя Аляски і частини західного узбережжя Канади.

В кінці липня пожежі охопили 3 мільйони гектарів тайги. Ще в перший їх тиждень рятувальники зафіксували 500 осередків загорянь. Зокрема, пожежі вирують в Іркутській області (700 тисяч га), Красноярському краї (більше 1 мільйона га) і Якутії (1,2 мільйона га).

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