Сибір гине у вогні: в Росії задихнулися від пекельної пожежі. Фото і відео з космосу

На території Сибіру (Російська Федерація) вже тиждень пожежами охоплено майже 3 мільйони гектарів тайги.

Рятувальники зафіксували 500 осередків загорянь, їх площа продовжує рости, передає "Говорить Москва".

Зокрема, пожежі вирують в Іркутській області (700 тисяч га), Красноярському краї (більше 1 мільйона га) і Якутії (1,2 мільйона га).

Пожежі в Сибіру Elf, Twitter

Пожежі в Сибіру Elf, Twitter

Пожежі в Сибіру Elf, Twitter

Пожежі в Сибіру Elf, Twitter

У МНС РФ запевняють, що велика частина цих пожеж не загрожує населеним пунктам. "Потрібно відзначити, що загрози населеним пунктам і об'єктам економіки в даний час немає", - заявив перший заступник голови МНС Олександр Чупріян.

Пожежа в сибіру 2019. Місто в диму. Красноярськ. Вийшов на балкон і отетерів. https://t.co/2q3tH3NxRd via @YouTube - Leonid Cedin (@CedinLeonid) 29 липня 2019 р

При цьому дим від лісових пожеж дійшов до різних міст Росії, не тільки в Сибіру.

"Метеостанції республіки спостерігають так звану димову імлу, що виникла в результаті повітряного перенесення частинок гару від лісових пожеж в Красноярському краї і Іркутській області. Великий і глибокий висотний циклон над Західною і Середньої Сибіру сприяє переносу продуктів горіння лісів на Урал, Удмуртію, Пермський край, Башкортостан і Татарстан", - йдеться в повідомленні управління по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища Татарстану.

У Росії горить територія розміром з Бельгію.

Поки державні служби відкладають масштабне гасіння, вогонь спустошує Сибір і Далекий Схід. Ці пожежі видно навіть з космосу.

Зупинимо їх разом тут https://t.co/iwHjDH2Rms #savesiberiaforests # потушітепожаривсібірі pic.twitter.com/vUMNOzKXRx - Greenpeace Russia (@greenpeaceru) 29 липня 2019 р

пам'ятайте, який кипиш був, коли горів Нотр Дам? чому про пожежу собору, переживали більше, ніж про пожежу Сибірського лісу? від пожежі в Сибіру гинуть тварини, задихаються люди .. а пожежу не тушат.Сібірскій ліс-це краса і її треба врятувати !! #SaveSiberianForests # ПОТУШІТЕПОЖАРИВСІБІРІ pic.twitter.com/ErnWL7Nsme - miracle (@ miracle81618304) 27 липня 2019 р

Масштаб катастрофи - ось так виглядає палаюча дотла Сибір. #SaveSiberiaForests pic.twitter.com/ayAhZ2wlVW - From Siberia with Love (@WithSiberia) 29 липня 2019 р

Причиною лісових пожеж стали сухі грози, вітряна погода і тридцятиградусна спека. Як відзначають в Федеральному агентстві лісового господарства, лісопожежна обстановка в регіонах ускладнена дією великих лісових пожеж на важкодоступних і віддалених територіях Крайньої Півночі і в районах, прирівняних до Крайній Півночі.

За словами керівника протипожежної програми "Грінпіс Росії" Григорія Куксіна, ситуацію загострило те, що спочатку було прийнято рішення не гасити пожежі, поки вони маленькі.

"Такий порядок діє з 2015 року. Тоді формально узаконили практику, історично сформовану від бідності - немає грошей, немає палива, немає літаків, щоб закидати пожежних на віддалені території. Ще з радянських часів більшість пожеж не гасилися - не було космічного моніторингу, та ніхто їх не рахував", - сказав він, передає ВВС.

У соціальних мережах росіяни вимагають погасити природні пожежі в Сибіру і запустили флешмоби з хештегом #сибирьгорит, #гориттайга, #потушитесибирь, #мирспасисибирь, #SaveSiberiaForests.

# ДокажіЧтоНеВсеРавно #SaveSiberianForest

Весь мій місто задихається, навіть в магазин вийти неможливо.

NASA вважає пожежу в Сибіру найсильнішим за останні 10000 років.

А все тому, що пожежі гасити "економічно не вигідно" :)

Просто немає слів. pic.twitter.com/KnNXvkO6zJ - Elf (@shadowerufu) 30 липня 2019 р

Масштабні лісові пожежі сфотографували з орбітальних супутників. Відповідні фото опублікував Науково-дослідний центр "Планета".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 квітня в російському Красноярську спалахнула масштабна пожежа на території відомого заводу-виробника балістичних ракет "Красмаш". Пожежі було присвоєно четвертий клас складності (з п'яти можливих).

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