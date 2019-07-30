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Сибір гине у вогні: в Росії задихнулися від пекельної пожежі. Фото і відео з космосу

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На території Сибіру (Російська Федерація) вже тиждень пожежами охоплено майже 3 мільйони гектарів тайги.

Рятувальники зафіксували 500 осередків загорянь, їх площа продовжує рости, передає "Говорить Москва".

Зокрема, пожежі вирують в Іркутській області (700 тисяч га), Красноярському краї (більше 1 мільйона га) і Якутії (1,2 мільйона га).

Пожежі в Сибіру

Пожежі в Сибіру

Elf, Twitter

Пожежі в Сибіру

Пожежі в Сибіру

Elf, Twitter

Пожежі в Сибіру

Пожежі в Сибіру

Elf, Twitter

Пожежі в Сибіру

Пожежі в Сибіру

Elf, Twitter

У МНС РФ запевняють, що велика частина цих пожеж не загрожує населеним пунктам. "Потрібно відзначити, що загрози населеним пунктам і об'єктам економіки в даний час немає", - заявив перший заступник голови МНС Олександр Чупріян.

При цьому дим від лісових пожеж дійшов до різних міст Росії, не тільки в Сибіру.

"Метеостанції республіки спостерігають так звану димову імлу, що виникла в результаті повітряного перенесення частинок гару від лісових пожеж в Красноярському краї і Іркутській області. Великий і глибокий висотний циклон над Західною і Середньої Сибіру сприяє переносу продуктів горіння лісів на Урал, Удмуртію, Пермський край, Башкортостан і Татарстан", - йдеться в повідомленні управління по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища Татарстану.

Причиною лісових пожеж стали сухі грози, вітряна погода і тридцятиградусна спека. Як відзначають в Федеральному агентстві лісового господарства, лісопожежна обстановка в регіонах ускладнена дією великих лісових пожеж на важкодоступних і віддалених територіях Крайньої Півночі і в районах, прирівняних до Крайній Півночі.

За словами керівника протипожежної програми "Грінпіс Росії" Григорія Куксіна, ситуацію загострило те, що спочатку було прийнято рішення не гасити пожежі, поки вони маленькі.

"Такий порядок діє з 2015 року. Тоді формально узаконили практику, історично сформовану від бідності - немає грошей, немає палива, немає літаків, щоб закидати пожежних на віддалені території. Ще з радянських часів більшість пожеж не гасилися - не було космічного моніторингу, та ніхто їх не рахував", - сказав він, передає ВВС.

У соціальних мережах росіяни вимагають погасити природні пожежі в Сибіру і запустили флешмоби з хештегом #сибирьгорит, #гориттайга, #потушитесибирь, #мирспасисибирь, #SaveSiberiaForests.

Масштабні лісові пожежі сфотографували з орбітальних супутників. Відповідні фото опублікував Науково-дослідний центр "Планета".

Сибір гине у вогні: в Росії задихнулися від пекельної пожежі
Сибір гине у вогні: в Росії задихнулися від пекельної пожежі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 квітня в російському Красноярську спалахнула масштабна пожежа на території відомого заводу-виробника балістичних ракет "Красмаш". Пожежі було присвоєно четвертий клас складності (з п'яти можливих).

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васильевич василий
васильевич василий
Какое вам дело хо Х лы до нашей Сибири
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
васильевич василий, да, лучше об Украине позвиздеть. А Сибирь пусть выгорает. Кретины лапотные.
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Макушенко Светлана
Макушенко Светлана
нелезли бы в Сирию,0Ливию,Украину,думали о своих огромных территориях,людях которые там проживают,то может быть тогда хватило денег тушить те маленькие пожары,а так страна большая ,лесов много не жалко,а подумать сколько растет это дерево не кому...так же как и у нас думают где больше захапать....жалко,что за межнациональной ненавистью мы все забываем,что мы жители этой Земли и век наш скоротечен
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Кара небесная ! И потоп в том числе.
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