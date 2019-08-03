Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Сх*ялі робите людям погано?" П'яний Єфремов нагрянув "розганяти ментів": відео

4.3т Читати матеріал російською

Російські артист Михайло Єфремов в стані алкогольного сп'яніння поспілкувався з поліцейськими про протести в Москві.

Актор розкритикував силовиків за те, що вони затримують і б'ють людей. Відео опублікував Life Shot.

"Вам ніхто нічого поганого не робить. Сх*ялі ви робите людям погано, товарише майоре? Ну-ка, менти, розходьтеся звідси!" - сказав Єфремов.

Новини
"Тварюки, вбивають!" Звірства силовиків в Москві потрапили на відео

При цьому після того, як він насварив силовиків, він почав "брататися" з ними: "Хлопці, ви всі наші. А ми - ваші".

Як повідомляв OBOZREVATEL, про масові протести в Москві також висловилися популярні російські реп-виконавці, які заявили, що "народ всіх переможе".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Михайло Єфремов
Місце
Росія Москва
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
11
Смішно
2
Цікаво
14
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Waix Alex
Waix Alex
Правильно, хороший мент-мертвыц мент!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Чертовски,пьян!Ай-да,сукин сын!)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel