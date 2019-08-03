"Сх*ялі робите людям погано?" П'яний Єфремов нагрянув "розганяти ментів": відео

Російські артист Михайло Єфремов в стані алкогольного сп'яніння поспілкувався з поліцейськими про протести в Москві.

Актор розкритикував силовиків за те, що вони затримують і б'ють людей. Відео опублікував Life Shot.

"Вам ніхто нічого поганого не робить. Сх*ялі ви робите людям погано, товарише майоре? Ну-ка, менти, розходьтеся звідси!" - сказав Єфремов.

При цьому після того, як він насварив силовиків, він почав "брататися" з ними: "Хлопці, ви всі наші. А ми - ваші".

П'яний Єфремов в центрі Москви під час неузгодженої акції pic.twitter.com/o1ftUwzIgV - Ополє (@ opolit19) August 3, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, про масові протести в Москві також висловилися популярні російські реп-виконавці, які заявили, що "народ всіх переможе".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.