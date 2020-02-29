Президент Росії Володимир Путін, окрім посуду та їжі, в закордонні поїздки бере з собою також і особистий біосортир.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав його колишній однокурсник Юрій Швець. За його словами, це робиться через страх російських спецслужб, що "всюдисуще" Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) зможе дізнатися про хвороби лідера РФ (повний текст блогу читайте тут).

"За російською традицією, інформація про стан здоров'я головної особи є найголовнішою таємницею країни. Не випадково Путін тягає з собою в усі закордонні поїздки особистий біосортир, щоб всюдисуща ЦРУ не дізналася з продуктів його життєдіяльності на що ж він хворий і скільки ще йому залишилося. Здоров'я Путіна – безумовне табу і серед російських ЗМІ. Це не просто розгойдування човна, це замах на святе, на основи основ", – запевнив Швець.

Володимир Путін ТВ Центр

За його словами – розміркування про своє здоров'я Путін сприймає за особисту образу.

"20 років полчища лизоблюдів і підконтрольні ЗМІ переконували його, що він Геній і Супермен, який "наше все і назавжди", а тепер виявляється, що він немічний старий, що страждає якимось негарним смертельним захворюванням і нездатний керувати країною. І це під час загальної метушні з приводу поправок до Конституції. Це вже не просто розгойдування човна, якого так побоюються "кремлівські". Це все одно, що взяти лом і пробити в цьому човні днище. Це майже диверсія", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЗМІ час від часу з'являються повідомлення про смертельну хворобу Володимира Путіна, через яку він залишить посаду президента РФ.

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