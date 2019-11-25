Якобы "шутка" Путина "цап-царап" на якобы "инвестиционном форуме" якобы "банка" ВТБ якобы под названием "Россия зовёт!" говорит сама за себя: это всё, что вы хотели знать о России и о её инвестиционном климате. Кроме Михаила Ходорковского, Майкла Калви, Билла Браудера, Сергея Магнитского, Евгения Чичваркина, Павла Дурова, Сергея Петрова и так далее, конечно.
А тем временем в Госдуру внесён законопроект о принудительном лицензировании лекарств, который разрешит производить "российские аналоги" зарубежных препаратов с неистёкшим сроком патентной защиты. То есть, проще говоря, законопроект разрешает воровать как патенты, так и производить ворованное. Все цивилизованные страны от этой незаконной практики давно отказались. Но путинская Россия пойдёт своим путём, что, конечно, текущую ужасную лекарственную катастрофу в нашей стране превратит в ужасно кошмарную, по целому длинному списку причин…
(Здесь надо отметить, что, поскольку в среднем на разработку оригинального лекарства уходит 15 лет и от 3 до 5 миллиардов долларов, оригинальные препараты имеют срок патентной защиты до 20 лет, в течение которых возмещаются расходы на их разработку. Всё это время никто не может производить копии этих лекарств (дженерики) – такова мировая практика. Те страны, которые нарушают эти правила, просто выпадают из международной легальной фарминдустрии, включая "белый" экспорт-импорт и налаживание локального лицензионного производства.)
То есть для Путина – что американские технологии добычи сланцевой нефти "цап-царап", что заграничные лекарства "цап-царап", и закон не писан.
Ну и последствия для России, естественно, будут соответствующими.
Россией управляют тупые технологические, экономические, финансовые, военные, политические и юридические дегенераты. Какие "управленцы", такой и инвестиционный форум ВТБ "Россия зовёт!".
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