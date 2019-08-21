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Шукали в лісі три дні: в Росії сталася жахлива НП із 5-річною дівчинкою

1.2т Читати матеріал російською

Зниклу в Нижньогородській області Росії 5-річну дівчинку після трьох діб пошуків знайшли живою посеред лісу.

Дитина пішла з дому в селі Степанівка 18 серпня. Можливо, дівчинка вирішила знайти дорослих, які пішли за грибами. Рятувальники виявили її 21 серпня в буреломі, повідомляє слідче управління СК РФ у регіоні.

Дитину в виснаженому стані доставили в лікарню. Наразі з нею працюють лікарі (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

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Ілюстрація. Дитина в лісі

Ілюстрація. Дитина в лісі

SPUTNIK

Місцевий портал NN.RU, пише, що дівчинка сама відгукнулася на голоси людей, коли почула своє ім'я – Заріна. За словами кореспондента, перше, що вона попросила – "тортик" і пити.

Відомо, що в пошуках брали участь співробітники місцевих Слідчого комітету, МВС, МНС, а також військовослужбовці та волонтери. Всього дівчинку шукали близько 700 осіб.

Знайдена в лісі дівчинка

Знайдена в лісі дівчинка

Звезда

Знайдена в лісі дівчинка

Знайдена в лісі дівчинка

Звезда

Раніше OBOZREVATEL писав, що в місті Першотравенську Дніпропетровської області знайшли мертвим 19-річного хлопця, якого поліція шукала понад два тижні. Павло Козлов зник 28 липня. Його тіло без ознак життя знайшли в канаві стічної води місцевої шахти.

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Росія
Теги
дитина Новини Росії зникла людина фотографии ліс видео
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