Штрикнули ножем 8 разів: в Росії жорстоко вбили відому активістку

У Санкт-Петербурзі (Росія) жорстоко вбили громадянську активістку Олену Григор'єву.

Як повідомляє "Фонтанка", жінку зарізали 21 липня, завдавши вісім ножових поранень. Тіло Григор'євої було знайдено в кущах в декількох сотнях метрів від її будинку.

Впізнали тіло загиблої Олександр Миронов, який допомагає затриманим на мітингах активістам, і Олександр Хмельов, відкритий гей і священик Асоціації християнських євхаристійних громад.

"Останнім часом вона ставала жертвою насильства і їй часто погрожували вбивством. Лена та її адвокат зверталися в правоохоронні органи і за фактом насильства, і за фактом погроз, але помітної реакції поліцейських не було. Все в стилі "вбиватимуть – телефонуйте". Зателефонувати не встигла", – розповів російський правозахисник Динар ідрисов.

У Слідчому комітеті РФ, підозрюваного в справі поки немає, хоча раніше повідомлялося, що вбити Григор'єву міг 40-річний уродженець Башкирії.

Олена Григор'єва

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Польщі вбили росіянина з 5-річною дитиною.

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