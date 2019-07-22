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Штрикнули ножем 8 разів: в Росії жорстоко вбили відому активістку

7.2т Читати матеріал російською

У Санкт-Петербурзі (Росія) жорстоко вбили громадянську активістку Олену Григор'єву.

Як повідомляє "Фонтанка", жінку зарізали 21 липня, завдавши вісім ножових поранень. Тіло Григор'євої було знайдено в кущах в декількох сотнях метрів від її будинку.

Впізнали тіло загиблої Олександр Миронов, який допомагає затриманим на мітингах активістам, і Олександр Хмельов, відкритий гей і священик Асоціації християнських євхаристійних громад.

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"Останнім часом вона ставала жертвою насильства і їй часто погрожували вбивством. Лена та її адвокат зверталися в правоохоронні органи і за фактом насильства, і за фактом погроз, але помітної реакції поліцейських не було. Все в стилі "вбиватимуть – телефонуйте". Зателефонувати не встигла", – розповів російський правозахисник Динар ідрисов.

У Слідчому комітеті РФ, підозрюваного в справі поки немає, хоча раніше повідомлялося, що вбити Григор'єву міг 40-річний уродженець Башкирії.

Олена Григор'єва

Олена Григор'єва

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Польщі вбили росіянина з 5-річною дитиною.

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Місце
Росія Санкт-Петербург
Теги
Росія вбивство
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Нам тут розказуююь,що не можна боротися злом проти зла. А по іншому можна? Великий прошарок лінивих і байдужих до Світу людей живе як в ПАРАЛЕЛЬНОМУ СВІТІ-ідіоти. Тому,ЗЛО завжди на коні топче Добро,яке обороняється "добром". ЩОб виграти у війні з ЧУЖИМ для тебе СВІТОМ треба бути ЗЛИМ-правила ВІЙНИ не можна обійти,бо загинеш. ВОНИ це знають. І це використовують. Портнов,Медведчук,Єфремов повернулися,щоб мстити. Ваші пропозиції?
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Олесь Андрій, Моя пропозиція - заткни пащу, одягни каструлю поглуьже на вуха, скачи і співай "ще не вмерла"
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Да явно Путин, сам лично
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