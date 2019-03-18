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Штрафи в 1,5 млн рублів: Путін затвердив покарання за фейкові новини

1.3тЧитати матеріал російською

У понеділок, 18 березня, президент Росії Володимир Путін підписав закон про заборону поширення недостовірної суспільно значимої інформації (так званий закон про фейкові новини).

Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації. Відзначимо, раніше він був прийнятий Держдумою та Радою Федерації.

Авторами скандального законопроекту є депутат Дмитро Вяткін, глава комітету Ради Федерації з конституційного законодавства і держбудівництва Андрій Клішас, а також його перший заступник Людмила Бокова.

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Ілюстрація

Ілюстрація

korrespondent.net

Новий закон встановлює штрафи за поширення фейкових новин у розмірі до 1,5 мільйона рублів (близько 630 тисяч гривень).

Так, 100 тисяч рублів доведеться заплатити за поширення інформації, "яка ображає людську гідність і громадську мораль, проявляє явну неповагу до суспільства, держави, офіційних державних символів РФ, Конституції РФ або органів, що здійснюють державну владу в РФ".

За повторне порушення за цією статтею загрожує вже більш вагомий штраф (до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або арешт на строк до 15 діб.

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За фейкові новини загрожує штраф від 30 тисяч до 100 тисяч рублів для громадян, від 60 тисяч до 200 тисяч для посадових осіб і від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для юридичних осіб.

Закон також вимагає "негайного видалення" таких новин на вимогу Роскомнагляду. Якщо така вказівка буде проігнорована, оператор зв'язку заблокує ресурс.

При цьому з-під дії закону депутатами були виведені "традиційні медіа". Пояснювалося, що це поняття включає в себе ЗМІ, які мають або ліцензію, або свідоцтво реєстрації, проте точне формулювання в документі відсутнє.

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Верховній Раді України запропонували ввести кримінальну відповідальність за умисне або випадкове поширення недостовірної інформації в ЗМІ та інтернеті.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
ЗаконодавствоНовини Росії
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минин евген
минин евген
наказание за фейковые новости в фейковой стране? это фейк?
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Остапенко Тарас
Остапенко Тарас
Ну - ну, а как же скобеевский кисель?
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Дежав'ю,дурбудинок. У них там усе фейк. Особливо по Україні. Сама раша,це фейк. Бо немає росії. Росія,це фейк. Є московія. Мораз з кожним новим законом міцніє. Уся дурість,ницість,підлість і ідіотизм московитської сутності. Чим далі,тим більше вилазить на ружу. Московія,це країна ідіотів.
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