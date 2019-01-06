''Шпигунський'' скандал Росії та США: у Лаврова зухвало відповіли

У Росії не бачать підстав ставити питання про обмін на росіян арештованого в Москві за звинуваченням у шпигунстві громадянина США Пола Вілана.

Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков агентству "Інтерфакс", зробивши натяк на причину затримання.

"Ситуація з громадянином США та рядом інших країн Полом Уіланом розвивається в суворій відповідності до вимог нашого законодавства, а також відповідно до наших зобов'язань двосторонньої властивості, що стосуються забезпечення консульського доступу до громадянина зазначених країн", – сказав він.

За словами Рябкова, Уілану буде пред'явлено звинувачення найближчим часом. Він також назвав питання "дуже серйозним, що стосується розвідувальної діяльності в порушення вимог російського законодавства".

Пол Уїлан СВС

Більш того, заступник міністра закордонних справ РФ прокоментував інформацію ЗМІ про те, що американця схопили для подальшого обміну на затриманих у США росіян.

"Ніяких причин ставити питання в площину тих чи інших обмінів, я не бачу. Ми повинні пройти всі процедури, які необхідні в цій ситуації", – підкреслив Рябков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 грудня в Москві співробітники ФСБ затримали громадянина США Пола Вілана через підозру в шпигунстві. При цьому Росія відмовлялася пояснювати, на якій підставі були висунуті звинувачення.

Пізніше з'ясувалося, що заарештований американець є уродженцем Канади. Однак до нього також запросили консульський доступ і ірландські дипломати. За деякими даними, британське підданство і американське громадянство Вілана є не останніми в справі.

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