Шпигунський скандал: політолог з США викрив хитрість Путіна

Затриманий за підозрою в шпигунстві російської ФСБ громадянин США Пол Уїлан — пішак в політичних іграх російського керівництва.

Він не може бути американським шпигуном, а ситуація із його затриманням – це потенційний виграш для двох президентів — Володимира Путіна і Дональда Трампа, написав в блозі на OBOZREVATEL американський політолог Пітер Залмаєв.

"Путін буде підливати масла у вогонь антиамериканських настроїв, мовляв, злі американці знову нам шкодять і планують підступність, а потім почне переговорний процес із Трампом. Так він покаже себе великодушним і конструктивним партнером Америки. А для Трампа, якщо він виторгує Уілона назад, це можливість показати себе успішним дипломатом. Особливо зараз, коли йому як повітря, потрібні нові відволікаючі маневри через скандали із будівництвом мексиканської стіни", — впевнений політолог.

www.svoboda.org Пол Уілон

На його думку, профіль Пола Уілана також не підходити під профіль людей, яких зазвичай наймає ЦРУ для своєї роботи.

"У біографії Уілана вистачає нюансів, які ставлять під сумніви версію про його шпигунство. Він служив в Іраку в американській армії, але за підроблені чеки військовим трибуналом був розжалуваний до рівня рядового. А ЦРУ не наймає людей, які мають судимість. Воно набирає дипломатів, яких, як тільки пахне смаженим, можна вивезти з країни протягом години. Уілан – не їх профіль", — вважає Залмаєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві співробітники ФСБ затримали громадянина США Пола Уілана за підозрою в шпигунстві. Пізніше виявилося, що чоловік є також громадянином Великобританії.

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