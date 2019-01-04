МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

Шпигунський скандал: політолог з США викрив хитрість Путіна

1.4тЧитати матеріал російською

Затриманий за підозрою в шпигунстві російської ФСБ громадянин США Пол Уїлан — пішак в політичних іграх російського керівництва.

Він не може бути американським шпигуном, а ситуація із його затриманням – це потенційний виграш для двох президентів — Володимира Путіна і Дональда Трампа, написав в блозі на OBOZREVATEL американський політолог Пітер Залмаєв.

"Путін буде підливати масла у вогонь антиамериканських настроїв, мовляв, злі американці знову нам шкодять і планують підступність, а потім почне переговорний процес із Трампом. Так він покаже себе великодушним і конструктивним партнером Америки. А для Трампа, якщо він виторгує Уілона назад, це можливість показати себе успішним дипломатом. Особливо зараз, коли йому як повітря, потрібні нові відволікаючі маневри через скандали із будівництвом мексиканської стіни", — впевнений політолог.

www.svoboda.org

www.svoboda.org

Пол Уілон

На його думку, профіль Пола Уілана також не підходити під профіль людей, яких зазвичай наймає ЦРУ для своєї роботи.

Новини
А вот этого Трамп Путину не простит!

"У біографії Уілана вистачає нюансів, які ставлять під сумніви версію про його шпигунство. Він служив в Іраку в американській армії, але за підроблені чеки військовим трибуналом був розжалуваний до рівня рядового. А ЦРУ не наймає людей, які мають судимість. Воно набирає дипломатів, яких, як тільки пахне смаженим, можна вивезти з країни протягом години. Уілан – не їх профіль", — вважає Залмаєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві співробітники ФСБ затримали громадянина США Пола Уілана за підозрою в шпигунстві. Пізніше виявилося, що чоловік є також громадянином Великобританії.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особи
Пітер ЗалмаєвДональд ТрампВолодимир Путін
Місце
Росія
Теги
СШАРосіяЦРУНовини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги