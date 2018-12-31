''Шпигунська акція'': між Росією і США спалахнув гучний скандал

У Москві працівники ФСБ затримали громадянина США Пола Вілана за підозрою у шпигунстві.

Про це йдеться у заяві Центру громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ Росії, де уточнюється, що це сталося ще 28 грудня.

"28 грудня у Москві працівниками ФСБ Росії під час проведенні шпигунської акції затриманий громадянин США Пол Вілан. Слідчим управлінням ФСБ Росії проти громадянина США порушено кримінальну справу за статтею 276 КК РФ (шпигунство)", — йдеться у повідомленні.

ФСБ Радіо Свобода

У відомстві не розповіли, за яких підстав було висунуто таке звинувачення. Уточнюється лише, що проводяться слідчі дії. Санкція статті, за якою порушено кримінальну справу, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 20 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Росії засудили до 8 років позбавлення волі українського адвоката Ігоря Кияшка, який нібито займався шпигунством і контрабандою деталей військового обладнання.

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