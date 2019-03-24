Сховала в пакет і викинула: в Росії школярка жорстоко вбила немовля

У Волгодонську (Росія) 16-річна школярка вбила дитину, яку народила в туалеті дитячої лікарні.

Як передає om1.ru, 19 березня в міську лікарню привезли дівчину, яка поскаржилася на проблеми з нирками.

Вона приховувала свою вагітність, стверджуючи, що не живе статевим життям. Але через кілька днів прибиральниця лікарні виявила в туалеті пакет з тілом новонародженої дитини.

Пізніше поліцейським школярка зізналася, що вночі в неї почалися перейми, після чого їй "захотілося в туалет". Під час пологів дитина впала в унітаз і після цього не подавала ознак життя. Дівчина сховала її в пакет і зав'язала шнурком від кросівок, після чого повернулася в палату.

Батьком загиблої дитини виявився 17-річний друг школярки. Але він не знав про вагітність дівчини, як і інші її знайомі, оскільки при невисокому рості вона важила вона більше 100 кг і завжди носила вільні речі.

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