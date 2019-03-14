Шойгу протягнув зятя на вагому посаду в РФ: чим він відомий

Новим заступником генерального прокурора Росії Юрія Чайки став глава прокуратури Московської області Олексій Захаров, який є зятем міністра оборони РФ Сергія Шойгу.
Його кандидатура була підтримана профільними комітетами в парламенті, повідомляють російські ЗМІ. При цьому, вніс пропозицію президент Росії Володимир Путін.
Відзначається, що Захаров буде курирувати Північно-Західний федеральний округ.
Олексій Захаров
seychas.info
Народився він 9 березня 1971 року в Архангельську. Захаров закінчив Саратовську державну академію права, працював слідчим органів прокуратури Підмосков'я, потім був заступником і прокурором Басманного району Москви і одним із керівників Північно-Західної транспортної прокуратури.
Зять Шойгу також обіймав посаду заступника начальника головного управління з нагляду за слідством Генпрокуратури і пропрацював шість років прокурором Московської області.
Захаров має чин держрадника юстиції другого класу. Відомо, що новий заступник генерального прокурора одружений на старшій дочці Шойгу.
Шойгу і Путін
Федеральне агентство новин
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін влаштував кадрову чистку, звільнивши 9 генералів силових структур.
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