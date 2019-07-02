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"Шматочок шкіри у роті": з'явилися докази моторошних катувань загиблої групи Дятлова

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Експерт Едуард Туманов, побувавши на перевалі Дятлова, заявив, що принаймні одного із туристів перед смертю катували.

Його розповідь пролунала в ефірі передачі Дмитра Шепелєва "На самом деле". Він поділився своєю версією того, що сталася з групою радянських туристів 60 років тому.

"На тілі Кривоніщенка (один із загиблих – Ред.), ушкодження, які можна оцінити як наслідки катувань", – сказав він.

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Перевал Дятлова

Перевал Дятлова

Архівне фото

За словами Туманова, подібні травми можна отримати, тільки якщо вогонь впливає на тіло знизу. Він також припускає, що хтось спеціально палив тіло туриста.

У якості підтвердження цієї теорії, експерт підкреслив, що в роті одного із загиблих було знайдено шматочок його шкіри – нібито таким чином нещасний намагався впоратися з моторошним болем.

Туманова прямо під час передачі перевірили на детекторі брехні. Апарат підтвердив, що чоловік каже правду, стверджуючи, що членів групи Дятлова могли катувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було висунуто припущення, що загадкова загибель російських туристів на перевалі Дятлова в 1959 році пов'язана з таємним пуском ракети СРСР.

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Новини Росії
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС СЬОГОДЕННЯ или ебанутым нет покоя!!!
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Закон Порядок
Закон Порядок
пытали (жгли) потом одели ,так выходит?
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