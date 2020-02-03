Шкіра була апельсиновою: спливла моторошна версія загибелі групи Дятлова

Група студентів могла загинути на перевалі Дятлова в результаті удару новітньої зброї з незрозумілим ефектом.

Про це розповів експерт-криміналіст Генрієтта Чуркіна, передає РІА ФАН. Саме техногенна версія могла спровокувати втечу з намету.

"Колір шкіри загиблих, коли тіла ще свіжими були, був апельсиновим. Дослідники стверджують, що такий рудий колір – це ефект впливу парів азотної кислоти на шкіру", – розповіла Чуркіна.

Вона додала, що можливими вражаючими факторами могли стати компоненти ракетного палива, натрієва хмара з спеціально спорядженої ракети, вплив ядерного або об'ємного вибуху.

Спливла моторошна версія загибелі групи Дятлова Архівне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в загибелі групи Дятлова знайшли містичний слід.

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