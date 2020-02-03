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3 лютого • оновлено в 10:08
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Шкіра була апельсиновою: спливла моторошна версія загибелі групи Дятлова

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Група студентів могла загинути на перевалі Дятлова в результаті удару новітньої зброї з незрозумілим ефектом.

Про це розповів експерт-криміналіст Генрієтта Чуркіна, передає РІА ФАН. Саме техногенна версія могла спровокувати втечу з намету.

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"Колір шкіри загиблих, коли тіла ще свіжими були, був апельсиновим. Дослідники стверджують, що такий рудий колір – це ефект впливу парів азотної кислоти на шкіру", – розповіла Чуркіна.

Вона додала, що можливими вражаючими факторами могли стати компоненти ракетного палива, натрієва хмара з спеціально спорядженої ракети, вплив ядерного або об'ємного вибуху.

Спливла моторошна версія загибелі групи Дятлова

Спливла моторошна версія загибелі групи Дятлова

Архівне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в загибелі групи Дятлова знайшли містичний слід.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна
Тег
перевал Дятлова
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