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20 вересня • оновлено в 12:58
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Шхуни КНДР напали на російських прикордонників: справа набула несподіваного повороту

2.1т Читати матеріал російською

У Росії помер один із рибалок з Північної Кореї, який був затриманий російськими прикордонниками в Японському морі.

Причина смерті не уточнюється. Раніше "РІА Новини" писали, що серед іноземців були поранені.

Загалом було затримано 161 громадянин КНДР. Вони перебували на браконьєрських мотоботах і шхунах. Екіпаж однієї з них атакував російських прикордонників, намагаючись "відбити" у них другу шхуну.

20 вересня всі північнокорейські судна разом з браконьєрами були доставлені в місто Находка (Приморський край).

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затримання браконьєрів

затримання браконьєрів

Скріншот

Стан чотирьох росіян, яких було поранено під час сутички з рибалками, стабільний. Всі вони були госпіталізовані.

Як писав OBOZREVATEL, в липні Північна Корея захопила риболовецьке судно Росії "Сянхайлінь-8" з 17 моряками. Зокрема на борту перебували 15 росіян і 2 південнокорейці - вони прямували з південнокорейського порту Сокчо в Японське море.

Північна Корея захопила корабель, який йшов без вантажу, в 55 милях від кордону країни.

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Росія
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70rus xxx
70rus xxx
Их всех(браконьеров) в ПАСЕ .
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