Шхуни КНДР напали на російських прикордонників: справа набула несподіваного повороту

У Росії помер один із рибалок з Північної Кореї, який був затриманий російськими прикордонниками в Японському морі.

Причина смерті не уточнюється. Раніше "РІА Новини" писали, що серед іноземців були поранені.

Загалом було затримано 161 громадянин КНДР. Вони перебували на браконьєрських мотоботах і шхунах. Екіпаж однієї з них атакував російських прикордонників, намагаючись "відбити" у них другу шхуну.

20 вересня всі північнокорейські судна разом з браконьєрами були доставлені в місто Находка (Приморський край).

затримання браконьєрів Скріншот

Стан чотирьох росіян, яких було поранено під час сутички з рибалками, стабільний. Всі вони були госпіталізовані.

Як писав OBOZREVATEL, в липні Північна Корея захопила риболовецьке судно Росії "Сянхайлінь-8" з 17 моряками. Зокрема на борту перебували 15 росіян і 2 південнокорейці - вони прямували з південнокорейського порту Сокчо в Японське море.

Північна Корея захопила корабель, який йшов без вантажу, в 55 милях від кордону країни.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.