Шендерович відповів українцям на порівняння Навального з Путіним

Російський журналіст Віктор Шендерович не вважає опозиціонера Олексія Навального "Путіним 2.0".

Як сказав він в інтерв'ю "Цензор.НЕТ", на відміну від президента РФ Володимира Путіна, Навальний очевидно політик "правого спектра".

"З приводу ж фрази про Крим, який не бутерброд... Це можна трактувати як імперське хамство і гру на путінській стороні, але це спекулятивне трактування сказаного. Мова, мені здається, взагалі про інше", – зазначив Шендерович.

За його словами, всякий, хто прийде до влади на протиході до Путіна, буде змушений розгрібати проблеми, їм вироблені, в тому числі – кримське питання.

"Це фізика; неважливо, який папірець, з чиїм прізвищем, буде наклеєно на цьому історичному маятнику – маятник піде у зворотний бік! Навальний, чи не Навальний – це, повірте, дрібні подробиці. Росія після Путіна потребуватиме повернення в світ з того щурячого імперського кута, в який ми себе загнали. Для значної частини бізнес-еліти будуть важливі візи, рахунки, кредити, зняття санкцій, повернення в цивілізований світ", – підкреслив журналіст.

Шендерович вважає, що Путін запустив імперський агресивний механізм, "випустив територіального джина з пляшки".

"Тепер треба думати, як виходити з цього глухого кута таким чином, щоб вийти не в середньовіччя, а в сучасну Європу", – додав він.

Журналіст звернув увагу, що коли Навальний говорить про чесні вибори, про контроль, про поділ влади і незалежні ЗМІ, його риторика – абсолютно західна.

"Головне ж у Путіні те, що він узурпував владу. Що демонтував усі демократичні завоювання, які так-сяк починали працювати в дев'яності. Що розбестив росіян поверненням в імперську парадигму. І головне буде – вихід з імперської парадигми на свободу", – завершив Шендерович.

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