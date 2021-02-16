Шендерович про Путіна: смерть тирана зберігає тисячі людських життів, радіти їй – правильно

У російському суспільстві вкотре почалися розмови про те, коли президент Володимир Путін піде з життя. Інших варіантів закінчення "пекельного свавілля", що відбувається, на цей момент немає.

Про це російський опозиційний блогер, письменник і журналіст Віктор Шендерович написав на своїй сторінці у Facebook.

"Для охочих, із такої нагоди, зобразити прихильність гуманістичним цінностям повторю: радіти смерті тирана і квапити її – нормально і правильно. Смерть тирана зберігає тисячі (іноді мільйони) людських життів... Здохни Сталін на три роки раніше або три роки пізніше – матінці-історії було б все одно, але для сучасників різниця цілком смертельна", – зазначив Шендерович.

На думку опозиціонера, Путін сам установив такі відносини з народом і, відповідно, правила свого усунення з поста голови держави.

"Двадцять років тому ми намагалися (всього-на-всього) не дати йому обкопатися біля абсолютної влади; ще десять років тому вважали можливим вихід шахрая навшпиньки... Цю розвилку, на жаль, пройдено. Пройдено – саме Путіним", – заявив журналіст.

Після того, як Володимир Путін перестане бути президентом РФ, "наверх полізуть нові безсоромні тварі", вважає Шендерович. Водночас, на його погляд, перетворення Росії на країну рівня Данії і Швеції чекати не варто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прохання американського мільярдера Ілона Маска поспілкуватися з президентом Росії Володимиром Путіним у новій соцмережі Clubhous у Кремлі назвали "дуже цікавою пропозицією".